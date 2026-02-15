Mlačić bez debija u porazu Udinesea

Sassuolo je u nedjelju u gostima u utakmici 25. kola talijanskog prvenstva s 2-1 pobijedio Udinese

Poveli su domaćini pogotkom Oumara Soleta u 10. minuti. Gosti su do izjednačenja stigli tek u drugom poluvremenu, Armand Lauriente je zatresao mrežu suparnika u 56. minuti, a dvije minute kasnije je Andrea Pinamonti zabio za pobjedu. Sassuolo je nakon ove pobjede popeo na deveto mjesto a ima isti broj bodova, 32, kao i deseti Udinese. prvi je Inter sa 61 bodom.

Bivši igrač Hajduka Branimir Mlačić susret je odgledao s klupe, te još čeka na debi u novom klubu.

POGLEDAJTE VIDEO: Modrić otkrio paru gdje voli putovati i je li introvertan: Odgovori bi vas mogli iznenanditi