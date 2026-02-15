FREEMAIL
NOVA ERA /

Baby Lasagna zbunio objavom zagonetnog videa: 'Postao sam ono što najviše mrzim'

Baby Lasagna zbunio objavom zagonetnog videa: 'Postao sam ono što najviše mrzim'
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Kratki video izazvao je brojna nagađanja o novom singlu ili glazbenom spotu

15.2.2026.
15:38
Hot.hr
Sanjin Strukic/pixsell
Glazbenik Marko Purišić (30), poznat pod umjetničkim imenom Baby Lasagna, ponovno je zaintrigirao publiku objavom kratkog, vizualno raskošnog videa na Instagram uz poruku: „Postao sam ono što najviše mrzim“. Objava je odmah potaknula niz tumačenja među obožavateljima, koji smatraju da je riječ o najavi nove pjesme ili glazbenog spota.

Simboličan datum objave

Video je objavljen točno godinu dana nakon izlaska njegova prvijenca, albuma Demons & Mosquitoes, koji je objavljen 7. veljače 2025. godine. Mnogi su zaključili da odabir datuma nije slučajan te da se radi o promišljenoj najavi novog projekta.

Barokna estetika i snažna poruka

Kratki video obilježavaju ružičasti i ljubičasti tonovi te brza izmjena kadrova koji podsjećaju na raskošnu zabavu pod maskama. U njemu se pojavljuju prizori benda u izvedbi, ljudi s puderiranim perikama, venecijanske maske i raskošni lusteri, dok se Purišić izmjenjuje u nizu energičnih poza. Vizualni stil djeluje kao teaser za novi spot, a poruka iz opisa tematski se nadovezuje na motive pritiska i tjeskobe koje je obrađivao na svom prvom albumu.

Reakcije fanova iz cijelog svijeta

Objava je izazvala snažne reakcije pratitelja iz različitih zemalja, a u komentarima se ističu poruke o velikim očekivanjima i nestrpljenju publike. Glazbenik je trenutačno na velikoj europskoj turneji, a sredinom siječnja nastupio je kao gost u finalu izbora za pjesmu Eurovizije na Malta, čime je dodatno potvrdio svoju međunarodnu popularnost. Unatoč intenzivnom rasporedu nastupa, čini se da paralelno priprema i nove projekte.

Baby LasagnaObjava
komentara
