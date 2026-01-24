Ovakav sportski vikend dugo nismo imali: Evo što je sve na programu

Pred nama je vikend koji će ljubitelje sporta prikovati za naslonjače. Posljednji siječanjski dani donose nam pregršt uzbuđenja, od raspleta u drugom krugu Europskog prvenstva u rukometu, preko velikog derbija hrvatskog nogometa, pa sve do teniskih majstorija u Australiji i skijaških klasika na europskim stazama.

Bilo da ste ljubitelj domaćih travnjaka, adrenalinskih spustova ili taktičkih nadmudrivanja na parketu, vikend 24. i 25. siječnja 2026. godine nudi ponešto za svakoga. Pripremite daljinske upravljače, jer nas čeka pravi sportski maraton.

Subota: Zagrijavanje uz HNL, skijaški klasik i teniske drame

Sportska subota započinje na domaćim nogometnim terenima. Devetnaesto kolo Hrvatske nogometne lige otvara se u 15:00 sati utakmicom između Lokomotive i Vukovara 1991. Dva sata i petnaest minuta kasnije, u 17:15, na Rujevici će snage odmjeriti Rijeka i Slaven Belupo. Dok će Riječani tražiti nastavak borbe za vrh ljestvice, gosti iz Koprivnice nadaju se iznenađenju na uvijek teškom gostovanju.

Istovremeno, rukometna groznica doseže vrhunac. Drugi krug Europskog prvenstva, koje se po održava u tri države (Danska, Norveška i Švedska), donosi presudne dvoboje. U danskom Herningu, unutar Skupine I, program otvaraju Francuska i Portugal u 15:30. Slijedi skandinavski klasik između Španjolske i domaćina Danske u 18:00, dok će večernji termin od 20:30 biti rezerviran za okršaj Njemačke i Norveške.

Ljubitelji zimskih sportova svoju će pažnju usmjeriti na dva legendarna skijališta. Dame će se za bodove u Svjetskom kupu boriti u češkom Špindlerůvom Mlýnu. Na rasporedu je veleslalom, s prvom vožnjom u 10:00 i drugom u 13:30 sati. Oči svjetske javnosti bit će uprte u Mikaelu Shiffrin, no velika očekivanja su i od hrvatske predstavnice Zrinke Ljutić, koja će pokušati pomrsiti račune favoritkinjama. Za to vrijeme, muški dio karavane nalazi se u Austriji, na kultnom Hahnenkammu. Oko 11:30 sati započinje najprestižniji spust sezone na legendarnoj stazi Streif u Kitzbühelu.

Teniski fanovi budni su od ranog jutra uz mečeve trećeg kola Australian Opena. U Melbourneu se borba za prvi Grand Slam sezone zahuktava, a favoriti poput Novaka Đokovića, koji lovi svoju 25. veliku titulu, te mladih lavova Carlosa Alcaraza i Jannika Sinnera, nastavljaju svoj put. Nadamo se i nastupima hrvatskih predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji, dok u parovima imamo jake adute u Ivanu Dodigu, Mati Paviću i Nikoli Mektiću.

Nedjelja: Dan odluke za rukometaše, derbi u Osijeku i borba za medalje

Nedjelja donosi vrhunac sportskih uzbuđenja, a u centru pažnje bit će hrvatske reprezentacije. Naši rukometaši igraju ključnu utakmicu za plasman u polufinale Europskog prvenstva. U Malmöu, u sklopu Skupine II, Izabranici Dagura Sigurdssona u 20:30 sati izaći na megdan neugodnoj Švicarskoj. Pobjeda je imperativ za momčad koja sanja o povratku na pobjedničko postolje. Prije našeg dvoboja, od 18:00 sati igraju Island i domaćin Švedska, a program u 15:30 otvaraju Slovenija i Mađarska.

No, to nije sve od reprezentativnih nastupa. U Rigi se igra Europsko prvenstvo u futsalu, a hrvatska reprezentacija u 14:00 sati igra drugu utakmicu u skupini protiv Gruzije. Nakon remija 2:2 s Francuskom na otvaranju, pobjeda u ovom susretu nameće se kao nužnost za prolazak u iduću fazu natjecanja.

Nedjeljno poslijepodne rezervirano je za derbije Hrvatske nogometne lige. Na Poljudu će od 15:00 sati Hajduk ugostiti Istru 1961. Splitska momčad u ovaj susret ulazi znatno oslabljena, bez Marka Livaje i Ante Rebića koji odrađuju kazne zbog crvenih kartona. Vrhunac kola, a vjerojatno i cijelog vikenda, odigrat će se na Opus Areni. Od 17:45 sati na rasporedu je veliki derbi između Osijeka i Dinama, utakmica koja uvijek donosi posebne tenzije i neizvjesnost.

U Beogradu se spušta zastor na Europsko vaterpolsko prvenstvo, koje slavi stotu obljetnicu postojanja. Hrvatska, nažalost, nije u borbi za medalje nakon što je osigurala peto mjesto, no nedjelja donosi finalne okršaje. Utakmica za brončanu medalju igra se u 17:00, dok je veliko finale zakazano za 20:30 sati.

Skijaška nedjelja donosi nove prilike za hrvatske uzdanice. U Špindlerůvom Mlýnu vozi se slalom (prva vožnja u 09:30, druga u 12:15), disciplina u kojoj Zrinka Ljutić i Leona Popović s pravom ciljaju na sam vrh. Muškarci će u Kitzbühelu zaključiti vikend slalomskom utrkom na stazi Ganslern, s prvom vožnjom u 10:15 i drugom u 13:30 sati.

Za ljubitelje američkog nogometa, večer donosi poslastice. U finalima konferencija NFL doigravanja odlučivat će se o putnicima na Super Bowl. Od 21:00 sat po našem vremenu na rasporedu je AFC finale između New England Patriotsa i Denver Broncosa, dok će u noći s nedjelje na ponedjeljak (00:30) u NFC finalu snage odmjeriti Los Angeles Rams i Seattle Seahawks.

Nakon uzbudljivog vikenda, teniski svijet u Melbourneu okreće novu stranicu, jer u nedjelju započinju i mečevi osmine finala Australian Opena, što je znak da ulazimo u samu završnicu turnira. Pred nama su dva dana ispunjena vrhunskim sportom, dramom i emocijama.

POGLEDAJTE VIDEO: Šola izgubio živce zbog 'prevaranta' Islanđanina: 'Ovaj gospodin sramoti nas vratare'