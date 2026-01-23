Neočekivani transfer iz Dinama: Klub napušta standardni prvotimac, igrat će s Džekom

Dejan Ljubičić standardni je Dinamov prvotimac od svog dolaska ljetos iz Kölna. Međutim, dogodila se neočekivana situacija. Na Maksimir je stigla ponuda za Austrijanca i čini se da odlazi iz Dinama.

Kako pišu Sportske novosti, Schalke 04 je poslao ponudu od milijun eura za Ljubičića i Dejan bi trebao preseliti u vodeću momčad njemačke druge lige za koju je nedavno potpisao i Edin Džeko. Miron Muslić slaže ekipu za ulazak u Bundesligu i želi Dejana Ljubičića koji pak u Dinamu nije zadovoljan načinom na koji ekipa igra.

U dresu Dinama odigrao je ukupno 22 utakmice. Zabio je dva pogotka i dodao tri asistencije. Ljetos je stigao kao slobodan igrač tako da će Dinamo nešto i zaraditi.

