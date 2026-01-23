Lice Zvonimira Bobana sve govori! Evo kako je gledao maestralnu predstavu Dinama na Maksimiru

Nogometaši zagrebačkog Dinama u susretu su 7. kola Europske lige na stadionu Maksimir svladali rumunjski FCSB sa 4-1 (2-1).

Dinamo je poveo sa 2-0 golovima Mounsefa Bakrara (7) i Diona Drene Belje (11) u ranoj fazi susreta, Daniel Birligea (42) je pred kraj prvog poluvremena smanjio na 2-1 da bi u nastavku Beljo (71) svojim drugim golom i Sandro Kulenović (90+3) potvrdili pobjedu zagrebačkog sastava.

Nakon svega viđenog po prvi puta ove godine na Maksimiru, Uprava i predsjednik Zvonimir Boban mogu biti zadovoljni, a to se vidjeli i na njihovim licama za vrijeme utakmice.