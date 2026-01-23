FREEMAIL
kakav početak 2026. /

Lice Zvonimira Bobana sve govori! Evo kako je gledao maestralnu predstavu Dinama na Maksimiru

Lice Zvonimira Bobana sve govori! Evo kako je gledao maestralnu predstavu Dinama na Maksimiru
Foto: Igor Kralj/pixsell
1 /24
Nogometaši zagrebačkog Dinama u susretu su 7. kola Europske lige na stadionu Maksimir svladali rumunjski FCSB sa 4-1 (2-1). 

Dinamo je poveo sa 2-0 golovima Mounsefa Bakrara (7) i Diona Drene Belje (11) u ranoj fazi susreta, Daniel Birligea (42) je pred kraj prvog poluvremena smanjio na 2-1 da bi u nastavku Beljo (71) svojim drugim golom i Sandro Kulenović (90+3) potvrdili pobjedu zagrebačkog sastava.

Nakon svega viđenog po prvi puta ove godine na Maksimiru, Uprava i predsjednik Zvonimir Boban mogu biti zadovoljni, a to se vidjeli i na njihovim licama za vrijeme utakmice.

 

23.1.2026.
7:47
Sportski.net
Igor Kralj/pixsell
DinamoZvonimir Boban
Lice Zvonimira Bobana sve govori! Evo kako je gledao maestralnu predstavu Dinama na Maksimiru