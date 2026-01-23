FREEMAIL
blizu proljeća /

Računica je jasna: Dinamo sam kroji europsku sudbinu

Računica je jasna: Dinamo sam kroji europsku sudbinu
Foto: Josip Mikacic/pixsell

Dinamo svoju sudbinu drži u svojim rukama

23.1.2026.
7:05
Hina
Josip Mikacic/pixsell
Pobjedom 4-1 protiv FCSB-a nogometaši Dinama stigli su nadomak prolaska u nokaut-fazu Europske lige, kolo prije kraja natjecanja u skupini nalaze se na 20. mjestu, a prolazak dalje izborit će prva 24 sastava.

Dinamo ima 10 osvojenih bodova, odnosno tri više od 25. Ludogoreca, dok već 26. Feyenoordu bježi nedostižna četiri boda. To znači kako Dinamo ni u kom slučaju ne može završiti ispod 25. mjesta, a kako bi pao na tu poziciju, prvu "ispod crte", mora se poklopiti nekoliko ishoda u zadnjem kolu koje će se igrati za tjedan dana.

Dinamo svoju sudbinu drži u svojim rukama jer bi već jednim osvojenim bodom na gostovanju kod Midtjyllanda osigurao prolazak, dok bi u opasnost od ispadanja došao samo u slučaju poraza u Danskoj.

Čak i kada bi Dinamo izgubio u zadnjem kolu ispao bi samo ukoliko bi Ludogorec na svom terenu svladao Nice, 24. Celtic, koji ima osam bodova, mora na svom terenu svladati Utrecht, dok 21. Lille, 22. Brann i 23. Young Boys, koji imaju po devet bodova, moraju osvojiti barem bod u svojim utakmicama protiv redom Freiburga, Sturma i Stuttgarta. Samo Lille će biti domaćin i to Freiburgu, dok će Brann gostovati kod Sturma, a Young Boys kod Stuttgarta.

