Znate za Gigi i Bellu Hadid, no znate li za ostale tri sestre Hadid? Evo kako izgledaju

Kada se spomene prezime Hadid, prva asocijacija su supermodeli Gigi i Bella, sestre koje su pokorile modne piste i naslovnice najprestižnijih časopisa. No, složena obiteljska priča krije još tri sestre, svaku sa svojim jedinstvenim putem, a nedavno otkriće o postojanju najmlađe, "izgubljene" sestre dodatno je zaintrigiralo javnost. Unatoč tome što potječu iz tri različite veze i odrastale su u različitim gradovima, obitelj Hadid danas je iznenađujuće povezana. Evo tko su one.