Ledeni teren odgodio okršaj Varaždina i Gorice: Potvrđen novi termin

Ledeni teren odgodio okršaj Varaždina i Gorice: Potvrđen novi termin
Foto: Goran Stanzl/pixsell

Odlukom glavnog suca, uz suglasnost oba kluba, donesena je odluka o odgodi utakmice

23.1.2026.
12:42
Hina
Goran Stanzl/pixsell
 Utakmica 19. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige između Varaždina i Gorice, koja se trebala odigrati danas u 16:00 sati na Gradskom stadionu u Varaždinu, nepovoljnih vremenskih prilika i vrlo niskih temperatura u prethodnom razdoblju, koje su utjecale na stanje travnjaka, objavljeno je u petak na službenim stranicama SuperSport Hrvatske nogometne lige.

"Inspekcija terena na varaždinskom stadionu obavljena je 23. siječnja 2026. godine u 11:00 sati uz nazočnost službenih predstavnika Varaždina, Gorice, delegata i glavnog suca utakmice", dodaje SuperSport Hrvatska nogometna liga.

"Odlukom glavnog suca, uz suglasnost oba kluba, donesena je odluka o odgodi utakmice zbog izrazito lošeg stanja travnjaka (površina travnjaka i zemlja ispod potpuno su zaleđeni), koji ne zadovoljava minimalne uvjete za odigravanje utakmice te predstavlja opasnost po zdravlje i sigurnost glavnih aktera utakmice (igrači i suci).

Novi termin odigravanja utakmice je ponedjeljak u 16:00 sati.

Varaždin je šesti na ljestvici s 23 boda, dok je Gorica sedma s 19. Prvi je Dinamo s 38 bodova.

Ledeni teren odgodio okršaj Varaždina i Gorice: Potvrđen novi termin