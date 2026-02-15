Nevjerojatno! Otac odlučio izvesti spektakularan skok u bazen, mreže gore od reakcija

Skakanje u more ili bazen postalo je popularna zabava na društvenim mrežama, s brojnim ljudima koji se iskušavaju u raznim akrobacijama. I dok su mnoge od njih smiješne i zabavne, jedna nesretna ideja postala je viralna iz potpuno drugih razloga, a za sve je bila zaslužna nestašna kći, stručnjakinja za nokte iz Argentine, Morena Cabrera.

Morena je na svom profilu podijelila video svog oca, koji je odlučio izvesti opasan skok u bazen s velikim entuzijazmom te prikupila gotovo pet milijuna pregleda. U opisu napisala: "POV: Tvoj tata misli da je Charly Garcia", uspoređujući ga s poznatim argentinskim rock glazbenikom, koji je poznat po svom skoku u bazen s devetog kata hotela Raices Aconcagua u Mendozi.

Završio u bolnici

Na snimci se vidi kako otac pod velikim oduševljenjem, popeo se na krov i odlučio izvesti spektakularan skok u bazen, koji se nalazio na tlu. Umjesto dramatičnog ulaska u vodu, nastala je nesreća.

Morena je na početku pomislila da je to samo šala, no uskoro je shvatila ozbiljnost situacije jer ga je ugledala kako nepomično leži u vodi. Brzo je pozvala hitnu pomoć, a njen otac je prevezen u bolnicu.

Srećom, ozljede nisu bile ozbiljne i nakon nekoliko pregleda otac je pušten na kućnu njegu. Kasnije ga je Morena pitala sjeća li se svog skoka, a odgovor je bio iznenađujući - nije se mogao sjetiti ničega od tog ludog trenutka.

Korisnici u šoku

Ispod ovog videa pojavili su se brojni komentari koji su odražavali širok spektar reakcija. Dok su se neki korisnici brinuli za očevo zdravlje, pitajući se je li sada dobro i oporavlja li se od nesreće, drugi su uspoređivali njegovu situaciju s iskustvima drugih koji su pretrpjeli ozbiljnije ozljede u sličnim okolnostima.

Neki su čak izražavali nevjericu i divljenje, ne vjerujući da je, unatoč svemu, nakon takvog incidenta uspio izaći bez težih posljedica, ističući koliko je bilo nevjerojatno da je preživio.

"Je li dobro?", "Što se s njim dogodilo?", "Doslovno je čudom preživio", "Gledao sam ga dvaput. Zanima me što mu se dogodilo i kako", "Ne mogu vjerovati da tri osobe nisu mogle shvatiti koliko je opasno za njega skočiti s te visine u bazen koji nije bio dovoljno dubok", "Nije smiješno. Mnogi ljudi su bili paralizirani radeći potpuno istu stvar", "Tko bi skočio u tako plitak bazen? Udarili su o dno. To je ludo", samo su neki od komentara.