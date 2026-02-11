Slučaj kakav se ne pamti: Provalio je u restoran te je ispekao i prodao desetak pizza

Jonathon Hackett, 41-godišnji, bivši zaposlenik lanca pizzerija Little Caesars u Sjevernoj Karolini, mogao bi na duže vrijeme zaglaviti u zatvoru jer je prije desetak dana provalio u taj restoran nakon čega je krenuo peći pizze i zatim ih prodavati gladnim kupcima usred snažne zimske oluje koja je paralizirala grad.

Bizaran slučaj odvio se u gradu Kinstonu tijekom vikenda obilježenog ekstremnim vremenskim uvjetima.

Dok je većina stanovnika poslušala savjete vlasti i ostala u svojim domovima zbog snježne mećave koja je donijela gotovo 35 centimetara snijega i zaledila ceste, Hackett je kaos doživio kao sjajnu poslovnu priliku.

Prema izvješću policijske uprave, umjesto da otuđi novac ili opremu, upalio je peći i započeo s proizvodnjom. Sveukupno je pripremio i prodao desetak pizza te je ukupan prihod od prodaje, procijenjen na pedesetak američkih dolara, zadržao za sebe.

Iako ga je početni uspjeh ohrabrio, njegov poduzetnički pothvat ipak nije bio dugog vijeka.

Kasnije se vratio na mjesto zločina pri očitom pokušaju da nastavi sa započetim biznisom, ali su ga prilikom drugog pokušaja provale spriječili zaposlenici koji su se pripremali restoran za otvaranje.

Došlo je do fizičkog sukoba, a Hackett je tijekom naguravanja zadobio ozljede oka zbog čega je prevezen u lokalnu bolnicu na medicinsku obradu nakon koje je odmah uhićen i priveden.

Sada je suočen s optužbama koje uključuju teško kazneno djelo provale, tešku krađu nakon provale, stjecanje imovinske koristi prijevarom te kršenje gradskog policijskoga sata koji je bio na snazi zbog oluje.

Određena mu je jamčevina u iznosu od 50.000 dolara i trenutačno se nalazi u okružnom zatvoru Lenoir.

Dok Hackett čeka daljnje korake pravosudnog sustava, njegov neobičan krimen postao je viralna priča na društvenim mrežama, gdje su ga neki korisnici u šali prozvali "kraljem pizze" i "dilerom tijesta".

Istraga je i dalje u tijeku, a vlasti ne isključuju mogućnost podizanja dodatnih optužnica.