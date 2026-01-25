Pogledajte kako je Istra šokirala Hajduk: Jedan detalj posebno upada u oči

U ovom trenu Hajduk na domaćem terenu igra utakmicu protiv Istre, a sredinom poluvremena Puležani protiv Splićana vode 0-2.

Tekstualni prijenos uživo pratite na Net.hr-u

Gol za goste postigao je bosanskohercegovački napadač Smail Prevljak, kojemu je ovo bio osmi pogodak ove sezone, čime je drugi najbolji strijelac SuperSport HNL-a. Gol je pao nakon kontre u kojoj se Prevljak našao "jedan na jedan" sa Silićem, kojeg je bez problema svladao sjajnim lobom. U oko upada jedan važan detalj, a on je jako loša reakcija obrane Hajduka i maestralno tempirana lopta, odnosno asistencija finskog nogometaša Frederiksena.

Gol Prevljaka pogledajte ovdje.