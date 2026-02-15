Plenković uvrijedio Guardianovog novinara, pazite što je rekao: Na kraju se ipak izvukao

Premijer Andrej Plenković obratio se u nedjelju medijima na sigurnosnoj konferenciji u njemačkom Münchenu, a jedan njegov komentar "naljutio" je Jakuba Krupu, novinara The Guardiana zaduženog za praćenje vijesti u Europi.

Nakon što je Plenković istaknuo da mladi više ne kupuju novine, osim eventualno sportskih, Krupa je u live članku sarkastično napisao da se "osjeća pomalo uvrijeđeno", a zatim je premijeru sugerirao da proba The Guardian.

Međutim, već je iduća premijerova izjava obradovala Krupu. "OK, sada Andrej kaže da moramo braniti slobodne i neovisne medije, 'čak i ako su malo naporni'. Opet smo prijatelji", napisao je novinar.

Što je još govorio Plenković?

Plenković je u Münchenu također istaknuo da se posljedice migrantske krize u Europi osjete i nakon deset godina. "Najvažniji politički događaj koji je zahvatio Europu dogodio se prije deset godina, a to je bila migrantska kriza bez presedana. Promijenila je političku sliku diljem Europe", ustvrdio je premijer.

Dodaje da je kriza utjecala na svaku državu članicu: "U nekima brže, u nekima možda s odgođenim učinkom, ali imala je utjecaj na jačanje političkih stranaka koje su bile na krajevima političkog spektra, dok su 'mainstream' stranke morale su reagirati. Svi su postupno postali restriktivniji prema migracijama".

"Mislim da još uvijek živimo u razdoblju u kojem svakodnevno osjećam posljedice tog događaja", smatra Plenković.

