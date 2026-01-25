Procurilo kakvu su foru torcidaši prodali na graničkom prijelazu

Bosnu i Hercegovinu sinoć je potresao ozbiljan navijački incident u blizini Međunarodnog aerodroma Tuzla, gdje je došlo do masovne tučnjave između pripadnika Torcide i Delija. Sukob se dogodio u naselju Dubrava kod Živinica, svega nekoliko stotina metara od aerodromskog kompleksa, a prema dostupnim informacijama, u njemu je sudjelovalo više od stotinu osoba.

Prema navodima bosanskohercegovačkih medija, skupina navijača Hajduka ušla je u BiH na graničnom prijelazu Kamensko, gdje su službenicima granične policije prijavili da putuju na humanitarni turnir u Žepče. Ipak, kasniji razvoj događaja pokazao je da je stvarni cilj putovanja bio sasvim drugačiji.

Do sukoba je došlo nakon što su navijači Crvene zvezde avionom stigli iz Malmöa, gdje je beogradski klub odigrao utakmicu Europske lige. Nakon slijetanja u Tuzlu i organiziranog izlaska s aerodroma, napad je uslijedio na dionici ceste udaljenoj oko 500 metara od terminala.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">24.01.2025, Torcida (Hajduk Split🇭🇷) vs Delije (Zvezda🇷🇸), ~100x80. Torcida with ambush after Delije came back from Sweden, 93 arrested, 20 injured, click for more here: <a href="https://t.co/pyP4KrIy4R">https://t.co/pyP4KrIy4R</a><br><br>All in one place. Tap to download.<br>🔗 <a href="https://t.co/FXnrFRp1rX">https://t.co/FXnrFRp1rX</a> <a href="https://t.co/A8Iy1Wx9Lb">pic.twitter.com/A8Iy1Wx9Lb</a></p>— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) <a href="https://twitter.com/hooliganscz1999/status/2015367404151316893?ref_src=twsrc%5Etfw">January 25, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Dolaskom policije na mjesto događaja veći broj sudionika dao se u bijeg, dijelom pješice, a dijelom vozilima. Unatoč tome, policija Tuzlanskog kantona uspjela je privesti ukupno 93 osobe. Prema informacijama iz istrage, privedeno je devet osoba iz Splita te pojedinci iz Ploča, Vinkovaca i Pule, za koje se sumnja da su pripadnici Torcide. Ostali ozlijeđeni dolaze s područja Bijeljine, Prijedora i Banje Luke, što upućuje na to da se radi o navijačima Crvene zvezde.

Najozbiljnije ozljede zadobio je muškarac iz Prijedora, koji je zadržan na bolničkom liječenju. Liječnici su mu utvrdili teške tjelesne ozljede, uključujući povrede glave, kralježnice, prsnog koša i ruke, uz brojne kontuzije.

O incidentu je obaviješteno i Kantonalno tužiteljstvo, a većini privedenih, prema pisanju medija u BiH, bit će određen pritvor. Istraga je u tijeku, a policija nastavlja s utvrđivanjem svih okolnosti koje su dovele do ovog obračuna.

Ovo je ujedno i drugi ozbiljan sukob hrvatskih navijača s Delijama u vrlo kratkom razdoblju. Prije desetak dana, na odmorištu Marsonija na autocesti A3 kod Slavonskog Broda, dogodio se žestok obračun navijača Dinama i Crvene zvezde, što dodatno zabrinjava sigurnosne službe u regiji.

