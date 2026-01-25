Dori je tata Hrvat, a mama Japanka: 'Ponekad mi je jeftinije pojesti u centru Tokija nego u Dubrovniku'

U intervjuu za portal Dubrovački Dnevnik, Dora Tamari Tutnjević - kći oca Hrvata, poznatog fotoreportera Željka Tutnjevića, i majke Izumi otvoreno je progovorila o svom bikulturalnom identitetu, životu između Hrvatske i Japana te razlikama koje je taj “sudar kultura” oblikovao u njezinu životu. Istaknula je kako su je roditelji odmalena učili prihvaćanju različitosti te da je upravo to postavilo temelje njezina puta. „Odrasla sam u okruženju u kojem je bilo potpuno normalno govoriti oba jezika. Roditelji su nas poticali, veselili se svakom novom izrazu i to je za nas bilo obiteljsko bogatstvo“, rekla je, dodajući da je kasnije shvatila kako to nije slučaj u svim bikulturalnim obiteljima. U Japanu, priznaje, često izaziva čuđenje jer tečno govori hrvatski, japanski i engleski jezik.