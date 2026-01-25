FREEMAIL
SUDAR KULTURA /

Dori je tata Hrvat, a mama Japanka: 'Ponekad mi je jeftinije pojesti u centru Tokija nego u Dubrovniku'

Dori je tata Hrvat, a mama Japanka: 'Ponekad mi je jeftinije pojesti u centru Tokija nego u Dubrovniku'
Foto: Privatna Arhiva/dubrovački Dnevnik
Govoreći o razlikama između dviju kultura, naglasila je temperament kao ključnu razliku. „Hrvati su izrazito ekstrovertirani, dok su Japanci vrlo suzdržani. U Japanu ne bih mogla pokazati ljutnju onako kako to činim u Hrvatskoj – to bi ljude doslovno preplašilo“, rekla je kroz smijeh. Dodala je kako je s vremenom naučila „koliku vatru smije zapaliti, a da ne izgori“.
1 /12
U intervjuu za portal Dubrovački DnevnikDora Tamari Tutnjević - kći oca Hrvata, poznatog fotoreportera Željka Tutnjevića, i majke Izumi otvoreno je progovorila o svom bikulturalnom identitetu, životu između Hrvatske i Japana te razlikama koje je taj “sudar kultura” oblikovao u njezinu životu. Istaknula je kako su je roditelji odmalena učili prihvaćanju različitosti te da je upravo to postavilo temelje njezina puta. „Odrasla sam u okruženju u kojem je bilo potpuno normalno govoriti oba jezika. Roditelji su nas poticali, veselili se svakom novom izrazu i to je za nas bilo obiteljsko bogatstvo“, rekla je, dodajući da je kasnije shvatila kako to nije slučaj u svim bikulturalnim obiteljima. U Japanu, priznaje, često izaziva čuđenje jer tečno govori hrvatski, japanski i engleski jezik.

25.1.2026.
13:11
danas.hr
Privatna Arhiva/dubrovački Dnevnik
HrvatiJapanJapanciželjko Tutnjević
