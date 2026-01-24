FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BEZBROJ OPERACIJA /

Nevjerojatna transformacija: Sad je bila uzbuđena, a pogledajte kako je prije izgledala

Nevjerojatna transformacija: Sad je bila uzbuđena, a pogledajte kako je prije izgledala
Foto: Bob Grey/backgrid/backgrid Uk/profimedia
Rođena je 30. srpnja 1983. godine u São Paulu u Brazilu kao Rodrigo Alves.
1 /22
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Jessica Alves (42), brazilska-britanska televizijska ličnost, jedna je od najprepoznatljivijih, ali i najkontroverznijih medijskih figura današnjice. Njezina transformacija, od muškarca poznatog kao "ljudski Ken" do žene koja ponosno nosi titulu "ljudske Barbie", priča je o potrazi za identitetom, tjelesnoj dismorfiji i nevjerojatnoj svoti novca potrošenoj na estetsku kirurgiju. S više od sto operacija iza sebe, Jessica je postala simbolom ekstremne preobrazbe, ali i zagovornica transrodnih prava.

Na najnovijim fotografijama može se vidjeti da je s osmijehom na licu stigla sa svojim partnerom na predstavu mjuzikla Fantom iz opere u Londonu. Jessica je djelovala vrlo uzbuđeno zbog same predstave.

 

 

24.1.2026.
22:20
Matea Bahovec
Bob Grey/backgrid/backgrid Uk/profimedia
Jessica AlvesBarbie I KenPlastične OperacijeTransrodna Osoba
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BEZBROJ OPERACIJA /
Nevjerojatna transformacija: Sad je bila uzbuđena, a pogledajte kako je prije izgledala