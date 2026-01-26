Bila je ikona 90-ih, a danas bi je rijetki prepoznali: Peggy iz 'Bračnih voda' život nije mazio

Katey Sagal (72) američka je glumica i pjevačica s više od četiri desetljeća dugom karijerom, najpoznatija po ulogama Peg Bundy u seriji Bračne vode i Gemme Teller u hit drami Sons of Anarchy. Rođena u Hollywoodu, karijeru je započela kao glazbenica, a kasnije se etablirala kao jedna od najsvestranijih televizijskih zvijezda. Osim igranih uloga, glasom je obilježila lik Leele u animiranoj seriji Futurama, a publiku osvaja i svojom autentičnošću, snagom i dugotrajnim utjecajem na pop kulturu. U našoj galeriji pogledajte kako se mijenjala tijekom godina.