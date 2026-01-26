FREEMAIL
SJEĆATE LI JE SE? /

Bila je ikona 90-ih, a danas bi je rijetki prepoznali: Peggy iz 'Bračnih voda' život nije mazio

Bila je ikona 90-ih, a danas bi je rijetki prepoznali: Peggy iz 'Bračnih voda' život nije mazio
Foto: American Pictorial Collection/hollywood Archive/profimedia
Katey Sagal rođena je 19. siječnja 1954. godine u Hollywoodu u obitelji kojoj umjetnost teče kroz vene. Njezin otac, Boris Sagal, bio je cijenjeni televizijski redatelj, a majka, Sara Zwilling, radi kao agentica.
Katey Sagal (72) američka je glumica i pjevačica s više od četiri desetljeća dugom karijerom, najpoznatija po ulogama Peg Bundy u seriji Bračne vode i Gemme Teller u hit drami Sons of Anarchy. Rođena u Hollywoodu, karijeru je započela kao glazbenica, a kasnije se etablirala kao jedna od najsvestranijih televizijskih zvijezda. Osim igranih uloga, glasom je obilježila lik Leele u animiranoj seriji Futurama, a publiku osvaja i svojom autentičnošću, snagom i dugotrajnim utjecajem na pop kulturu. U našoj galeriji pogledajte kako se mijenjala tijekom godina. 

26.1.2026.
9:47
American Pictorial Collection/hollywood Archive/profimedia
Katey SagalBračne VodeTransformacija
Bila je ikona 90-ih, a danas bi je rijetki prepoznali: Peggy iz 'Bračnih voda' život nije mazio