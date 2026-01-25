FREEMAIL
MAKEDONSKI SLAVUJ /

Danas bi Toše Proeski napunio 45 godina. Njegov 'nebeski' rođendan obilježen je misnim slavljem

Danas bi Toše Proeski napunio 45 godina. Njegov 'nebeski' rođendan obilježen je misnim slavljem
Foto: Marko Seper/pixsell
Rođen 25. siječnja 1981. u Prilepu, a odrastao u Kruševu, Toše je od malih nogu pokazivao izniman glazbeni talent. Prvi javni nastup imao je s 12 godina na dječjem festivalu Zlatno slavejče (Zlatni slavuj), gdje je izveo pjesmu na aromunskom jeziku.
nginx

Da je danas među nama, Toše Proeski, glazbenik anđeoskog glasa i veliki humanitarac, proslavio bi svoj 45. rođendan. Iako je njegova karijera tragično prekinuta prije gotovo dva desetljeća, sjećanje na mladića koji je svojim osmijehom i pjesmama ujedinio cijelu regiju ne blijedi. Njegova ostavština živi kroz bezvremenske hitove, ali i priču o skromnosti i dobroti koja je nadišla glazbu. Molitveno okupljanje njemu u čast održano je u makedonskoj pravoslavnoj crkvi sv. Zlate Meglenske na zagrebačkoj Knežiji. Uz crno-bijelu fotografiju, cvijeće, zapaljene svijeće te slavski kolač, okupljeni su se pomolili za njega. 

25.1.2026.
15:27
Hot.hr
Tomislav Miletic/pixsell
Toše ProeskiSmrtMakedonijaPrometna Nesreća
