Brutalan rat u kavezu ostavio publiku bez daha: Sve je gledala i zanosna plavuša

Las Vegas je još jednom opravdao status svjetske prijestolnice borilačkog sporta. UFC 324, održan u rasprodanoj T-Mobile Areni, donio je večer punu brutalnih razmjena, tehničkih nadmudrivanja i velikih preokreta. Sve je kulminiralo iscrpljujućim ratom za privremeni pojas lake kategorije koji je opravdao sva očekivanja.

Justin Gaethje još je jednom potvrdio reputaciju jednog od najopasnijih boraca svijeta. U borbi koja je trajala svih pet rundi, Amerikanac je slomio otpor Paddyja Pimbletta i jednoglasnom odlukom sudaca osvojio privremeni pojas lake kategorije. Iskustvo, pritisak i razorna snaga pokazali su se ključnima protiv Britanca koji je po prvi put u karijeri bio izložen konstantnoj šteti na najvišoj razini.

U sunaslovnoj borbi večeri Sean O’Malley vratio se pobjedama svladavši Songa Yadonga tehnički zrelom izvedbom i ponovno se nametnuo kao ozbiljan kandidat za vrh bantam kategorije.

U teškoj kategoriji Waldo Cortes-Acosta prekidom je zaustavio Derricka Lewisa, dok je Natalia Silva nastavila impresivan pobjednički niz svladavši bivšu prvakinju Rose Namajunas. Večer je otvorena iznenađenjem – Jean Silva je agresivnim nastupom nadjačao favoriziranog Arnolda Allena.

