Desničari pred stanom Anke Mrak Taritaš puštali Thompsona: Došlo do eskalacije, intervenirala policija

Pred zgradom u kojoj živi saborska zastupnica Anka Mrak Taritaš danas se okupila skupina članova Autohtone Hrvatske Stranke Prava, izražavajući političko nezadovoljstvo. Sličan prosvjed ranije je održan i pred zgradom zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.

Tijekom okupljanja prosvjednici su puštali pjesmu Marka Perkovića Thompsona, a situacija je eskalirala kada su ih susjedi polijevali vodom, doznaje zagreb.info. Policija je intervenirala zbog narušavanja javnog reda i mira, nakon čega se stanje smirilo, a prosvjednici su održali i prigodan govor.

Mrak Taritaš se oglasila na društvenim mrežama, naglašavajući da je legitimno izražavati nezadovoljstvo, ali problematično je širenje huškačkog narativa i relativizacija ustaštva u društvu. Dodala je da takva atmosfera potiče nasilno ponašanje i na ulici, ali unatoč incidentu, njezin politički rad neće biti pogođen. Poručila je da će nastaviti borbu za pristojnu i civiliziranu zemlju, ističući da je događaj samo simptom šireg društvenog problema.