Ako imate neke od ovih mobitela posjedujete pravo blago: Kolekcionari za njih nude vrtoglave iznose
Prije nego što starom mobitelu koji skuplja prašinu u ladici presudite i bacite ga u elektronički otpad, zastanite na trenutak. Dok se ove subote, 24. siječnja, obilježava Međunarodni dan recikliranja starih mobitela kako bi se podigla svijest o važnosti pravilnog zbrinjavanja, neki od tih zaboravljenih uređaja danas su traženi kolekcionarski primjerci koji vrijede pravo bogatstvo.
Nostalgija, kultni status i revolucionaran dizajn pretvorili su tehnološke relikte u investiciju. Kolekcionari plaćaju tisuće eura za rijetke modele, osobito ako su u besprijekornom stanju, s originalnom kutijom, punjačem i uputama. Provjerite skrivate li u svom domu neku od ovih legendi čija vrijednost s godinama samo raste.