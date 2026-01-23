Kakva nostalgija! Pogledajte ludu atmosferu na tulumu prije 14 godina

U sklopu serijala portala eMedjimurje "U rikverc petkom" vraćamo se u 2012. godinu, u vrijeme kada je noćni život Preloga srce imao u noćnom klubu Antrum. Tko je tada izlazio, znao je da su vikendi bili poznati po gužvama, dobrom raspoloženju, glasnoj glazbi te ludoj atmosferi.

Uske traperice, visoke potpetice, košulje, gel u kosi i styling koji se slagao satima prije izlaska. Nije se “skakalo do kluba”, izlazak je bio događaj. Frizure su bile uredne, outfiti promišljeni, a fotke s tuluma danas su pravi mali vremeplov. Pogledajte ih u galeriji