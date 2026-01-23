Ovako to izgleda kada se na jednom mjestu okupe najveće obožavateljice 'Gospodina Savršenog'

Buketi ruža i posute crvene latice na svakom koraku sinoć su najveće fanove poput tragova vodili do dva trenutno jako popularna televizijska imena u Hrvatskoj – Karla Godeca i Petra Rašić, dva nova Gospodina Savršena.

Osmijesi, blicevi fotoaparata, zagrljaji i sjajna atmosfera vladali su u zagrebačkom Z Centru, gdje su se na ekskluzivnom eventu okupili najveći obožavatelji showa koji su prije svih dobili priliku pogledati početak romantične priče s Krete.

Razdraganim gostima se u kinodvorani obratio RTL-ov voditelj Marko Vargek, izrazivši zadovoljstvo zbog skorog početka emitiranja, kao i zbog velikog interesa fanova koji su ih došli podržati.

Svoju podršku nasljednicima dao je i omiljeni Šime Elez, priznavši da nove epizode neće propustiti.

Tijekom zajedničkog druženja fanovi su imali prilike Petra i Karla ispitati sve što ih zanima. A iako su im otkrili pokoju pikanteriju o sebi, najveće tajne s otoka ljubavi ostat će rezervirane za male ekrane i novu uzbudljivu sezonu showa 'Gospodin Savršeni' – od ponedjeljka na platformi Voyo, a uskoro na RTL-u.