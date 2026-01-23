Snažna sredozemna oluja poharala jug Italije, neviđeni valovi nosili ljude i razorili plaže
Snažna sredozemna oluja Harry izazvala je veliku štetu u južnoj talijanskoj regiji Kalabriji te na otocima Sardiniji i Siciliji, osobito u obalnim područjima.
Ekstremne vremenske prilike prouzročile su velika oštećenja na cestama, zgradama i infrastrukturi, uz poplave, klizišta i evakuaciju desecima obitelji iz njihovih domova. Smrtnih slučajeva zasad nema, piše Wanted in Rome.
Vatrogasci su u posljednjih nekoliko dana intervenirali u više od 1.600 slučajeva u tri regije, a pojedine akcije spašavanja provodile su se gumenim čamcima zbog visokih razina vode koje su potopile automobile i prizemlja zgrada. Najpogođenija područja su Catania na Siciliji i Catanzaro u Kalabriji, gdje su zatvorene škole i javne ustanove.
I do 10 metara visine
Viralne snimke prikazuju goleme valove koji su prodirali u ulice obalnih mjesta, tjerajući ljude u bijeg te uništavajući dio obalne ceste u Santa Teresa di Rivi, nedaleko od Messine.
Na području oko sicilijanskog grada Catanije valovi su dosezali visinu od gotovo 10 metara. Olujni udari urušili su šetnice, potopili ribarske brodice i uništili obalnu infrastrukturu.
U sicilijanskom obalnom mjestu Punta Secca restoran Enzo a Mare, poznat po TV seriji Inspektor Montalbano, pretrpio je velika oštećenja, dok je plaža Anticaglie potpuno uništena.
Rekordi
Olujni sustav, koji je jačao između 18. i 21. siječnja, donio je rekordne količine oborina, olujne vjetrove i snažne olujne udare mora.
Mjerni instrumenti zabilježili su zapanjujuće količine kiše, u mjestu San Sostene u Kalabriji palo je gotovo 570 milimetara kiše u samo 72 sata.
Na Siciliji i Sardiniji obilne kiše izazvale su raširene bujične poplave i klizišta.
Najgore je prošlo
Ciklon je doveo do obustave gotovo svih trajektnih linija prema manjim otocima, ostavljajući zajednice poput Pantellerije i Pelagijskih otoka u izolaciji. Glavne prometnice, uključujući SS 114 na Siciliji i SS 195 na Sardiniji, zatvorene su zbog poplava i nanosa, dok je regionalni željeznički promet također bio prekinut.
Samo na Siciliji regionalne vlasti procjenjuju da šteta premašuje 500 milijuna eura, pri čemu su poljoprivreda i obalni turizam pretrpjeli najveće gubitke. Regionalni ravnatelj civilne zaštite Kalabrije, Domenico Costarella, opisao je ciklon kao “događaj koji se događa jednom u stoljeću”.
Iako je najintenzivnija faza oluje prošla, lokalne vlasti i dalje su u stanju visoke pripravnosti dok započinje dugotrajan proces čišćenja i obnove ključnih usluga u teško pogođenim obalnim gradovima.