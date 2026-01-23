Pomorci na Jadranu iskusili fenomen 'mrtvog mora', a 'mirno' Sredozemlje neugodno iznenadilo znanstvenike

Na otvorenom moru južno od Mljeta posada 26-metarske Orke danas se susrela s pojavom tzv. “mrtvog mora”, unatoč tome što lokalni vremenski uvjeti nisu upućivali na uzburkano stanje mora.

Iskusni pomorci istaknuli su kako se radi o dugim i snažnim valovima koji su ih "nosili" na sve strane.

Nadodaju kako oni nastaju kao posljedica snažnog nevremena na jugu Italije, gdje su proteklih dana zabilježeni valovi i do devet metara, objavio je Crometeo.

"Mrtvo more"?

U kontekstu Jadrana, "mrtvo more" označava specifičnu vrstu valova poznatu kao "mrtvi valovi" ili "swell" – valovi koji nastaju izvan područja izravnog djelovanja vjetra.

Ovi valovi su niski, dugi, sa zaokruženim vrhovima i bez pjene, pa izgledaju "mrtvo" jer nedostaje energija iz vjetra. Putuju velike udaljenosti, često iz Atlantskog oceana ili Sredozemlja u Jadran, ostavljajući mirnu površinu bez bijelih kapa. Nastaju kada vjetar stvara valove na otvorenom moru daleko od obale, a zatim oni gube oblik i energiju tijekom putovanja. U Jadranu se javljaju nakon oluja izvan akvatorija, donoseći blagi zamah koji se osjeća satima ili danima kasnije.

Mogu trajati i nekoliko sati ili do dan-dva nakon prestanka vjetra, ovisno o udaljenosti odakle dolaze i njihovoj valnoj duljini. Duže traju kod većih valnih duljina, od sto do tisuću kilometara, jer energija opada sporije. U Jadranu se oslabljuju brže zbog zatvorenog akvatorija.

Rekorde visine

S druge strane, Sredozemno more, koje se desetljećima smatralo relativno "mirnim" u usporedbi s oceanima, suočava se s pojavama koje znanstvenici sve teže objašnjavaju.

Prema izvješćima talijanskog javnog servisa RAI, u Sredozemlju je zabilježen najviši val ikada izmjeren. Čak 16 metara visine!

Riječ je o iznimno rijetkom fenomenu koji je registrirao Odjel za inženjerstvo Sveučilišta u Palermu, koristeći oceanografsku mjernu plutaču (bou). Instrumenti su zabilježili snažan val nastao zbog potpuno neočekivanih morskih struja, što je, kako ističu znanstvenici, iznimno rijetko u zatvorenom morskom bazenu kakav je Mediteran.

Zašto ovakav val zabrinjava?

Dosad je bilo gotovo nezamislivo vidjeti valove ovakve visine Mediteranu. I dok su se tijekom snažnih ciklona povremeno bilježili valovi viši od 10 metara, granica od 16 metara dosad nije bila službeno potvrđena, objašnjavaju stručnjaci za RAI.

Ipak, znanstvenici upozoravaju da bi ovakvi ekstremi mogli biti povezani s porastom temperature mora, promjenama u morksim strujama te snažnijim i nestabilnijim atmosferskim sustavima.

Mediteran se zagrijava brže od svjetskog poretka, navodi RAI, što može potaknuti i stvaranje snažnijih oluja, naglih promjena tlaka i neuobičajenih valnih obrazaca.

Sedici metri d'acqua: con #Harry l'onda più alta di sempre - Durante il ciclone registrato il nuovo primato del Mediterraneo. All'università di #Palermo un laboratorio fotografa il fenomeno: "Evento raro"



Giuseppe Marino - TGR #Sicilia pic.twitter.com/N9MDKxaPlN — Kαrloѕ X. (@karlitos_x) January 22, 2026

"Duboko sam zabrinut"

"Suočavamo se s posljedicama neviđenog događaja, najsnažnijeg koji je pogodio Siciliju posljednjih godina. Duboko sam zabrinut, kao Sicilijanac, ali učinit ćemo sve što je u našoj moći kako bismo ovu izvanrednu situaciju prevladali u najkraćem mogućem roku", rekao je predsjednik Regije Sicilije Renato Schifani na kraju izvanredne sjednice regionalne vlade u četvrtak.

Sjednica je sazvana radi donošenja odluke o proglašenju stanja krize i izvanrednog stanja nakon teške štete koju su u posljednjih nekoliko sati prouzročili snažno nevrijeme i ciklon koji su pogodili velika područja otoka.

"Osobno ću nadzirati sve aktivnosti koje ćemo morati provesti, a posebno brzinu raspodjele sredstava", nadodao je.

POGLEDAJTE VIDEO: Kiše dovele morske pse na plaže: 'Problem je u tome što oni ne znaju što grizu dok ne ugrizu'