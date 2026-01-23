FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŠOKANTNA PROMJENA /

Nekoć predivna medicinska sestra prekrila se s 20 tisuća piercinga! Evo kako je izgledala prije

Nekoć predivna medicinska sestra prekrila se s 20 tisuća piercinga! Evo kako je izgledala prije
Foto: Instagram
U šarenim ulicama škotskog Edinburgha, gdje se miješaju zvukovi gajdi i žamor turista, jedna pojava redovito privlači poglede. S licem obojanim u jarke boje, kosom ukrašenom perjem i tijelom koje blista pod težinom tisuća komada metala, Elaine Davidson nije samo stanovnica grada, već hodajuće umjetničko djelo i svjetski fenomen. Ova bivša medicinska sestra iz Brazila nosi titulu žene s najviše piercinga na svijetu, a njezina priča mnogo je dublja od brojeva koji su je upisali u povijest.
1 /23
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
23.1.2026.
10:37
Lorena Motik
Instagram
PiercingMedicinska SestraIzgledTransformacija
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ŠOKANTNA PROMJENA /
Nekoć predivna medicinska sestra prekrila se s 20 tisuća piercinga! Evo kako je izgledala prije