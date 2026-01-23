Ovo su najsigurnije zemlje u slučaju trećeg svjetskog rata: 'Imaju najbolje izglede'

U vremenima rastućih globalnih napetosti i neizvjesnosti, mnogi se s nelagodom pitaju postoji li uopće sigurno mjesto na svijetu. Što ako najcrnji scenarij postane stvarnost?

Znanstvena studija, objavljena u uglednom časopisu Risk Analysis, pokušala je dati odgovor na to pitanje, identificirajući nacije koje bi imale najveće šanse ne samo preživjeti nuklearnu apokalipsu, već i postati temeljem za ponovnu izgradnju ljudske civilizacije.

Znanstvenici su analizirali 38 otočnih država, procjenjujući njihovu sposobnost da proizvedu dovoljno hrane nakon katastrofe koja bi drastično smanjila sunčevu svjetlost, poput nuklearnog rata, erupcije supervulkana ili udara asteroida.

Istraživači Matt Boyd i Nick Wilson rangirali su zemlje na temelju trinaest ključnih faktora, uključujući energetsku samodostatnost, proizvodne kapacitete, infrastrukturu te utjecaj takozvane "nuklearne zime", piše The Guardian.

Rezultati su pokazali da bi izolirane, poljoprivredno moćne i energetski neovisne otočne države, većinom na južnoj hemisferi, postale posljednja utočišta čovječanstva. Iako bi, prema autorima, "'džepovi' preživjelih vjerojatno postojali diljem planeta čak i u najtežem scenariju", stanovnici ovih odabranih zemalja imali bi najbolje izglede. U galeriji saznajte koje su to.