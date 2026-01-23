Elita se okupila u Rimu: Pogledajte tko se sve došao oprostiti od Valentina Garavanija

Rim se oprostio od Valentina Garavanija, legendarnog dizajnera koji je preminuo u 93. godini života. Svjetska modna i filmska elita okupila se u bazilici svete Marije od Anđela i Mučenika kako bi odala počast čovjeku koji je desetljećima definirao pojam elegancije i talijanskog stila.

Pogrebnu ceremoniju predvodio je Valentinov dugogodišnji životni i poslovni partner Giancarlo Giammetti, a među brojnim ožalošćenima našle su se i holivudske zvijezde poput Anne Hathaway (43), koja je s dizajnerom gajila posebno prijateljstvo, te Elizabeth Hurley (60) sa sinom Damianom. Uz njih, posljednji pozdrav uputili su i najutjecajniji ljudi iz svijeta mode, uključujući glavnu urednicu Voguea Annu Wintour (76), dizajnericu Donatellu Versace (70) i američkog dizajnera Toma Forda.

Nasljednici i kolege odali su počast

Među prisutnima su bili i ključni ljudi koji su nastavili Valentinovu viziju: sadašnji kreativni direktor modne kuće Valentino, Alessandro Michele, te njegov prethodnik Pierpaolo Piccioli. Njima su se pridružili i drugi velikani dizajna, potvrđujući time neizbrisiv trag koji je "posljednji car mode" ostavio na cjelokupnu industriju i generacije koje dolaze.

Sprovodu je prethodio dvodnevni ispraćaj u sjedištu zaklade Valentino, gdje su se tisuće građana upisale u knjigu žalosti. Simbolični detalji, poput crvenih modnih dodataka koje su nosili neki od ožalošćenih, bili su dirljiv podsjetnik na njegovu kultnu "Valentino crvenu" boju.