TRANSFORMACIJE I SKANDALI /

Bivšu glumicu u filmovima za odrasle prate bizarne glasine: Malo koga ostavlja ravnodušnim

Bivšu glumicu u filmovima za odrasle prate bizarne glasine: Malo koga ostavlja ravnodušnim
Foto: Christophe Clovis/bestimage/profimedia
Rođena kao Mia Kalista 1993. godine u Bejrutu, s obitelji se 2001. preselila u Sjedinjene Američke Države.
1 /20
Mia Khalifa (32) ime je koje malo koga ostavlja ravnodušnim. Od kontroverzne figure i svjetske slave u industriji za odrasle do uspješne influencerice, sportske komentatorice i poduzetnice - njezin put obilježen je transformacijama i skandalima. Posljednji u nizu, bizarna i potpuno lažna vijest o njezinoj romansi s glumcem Rowanom Atkinsonom, poznatijim kao Mr. Bean, ponovno ju je vratio u središte medijske pozornosti, ali i otvorio raspravu o moći dezinformacija u doba umjetne inteligencije.

23.1.2026.
17:10
Hot.hr
Sarah Schindler/alamy/profimedia
Mia KhalifaGlasineTračeviPornoglumicaRowan Atkinson
