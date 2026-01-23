Bivšu glumicu u filmovima za odrasle prate bizarne glasine: Malo koga ostavlja ravnodušnim

Mia Khalifa (32) ime je koje malo koga ostavlja ravnodušnim. Od kontroverzne figure i svjetske slave u industriji za odrasle do uspješne influencerice, sportske komentatorice i poduzetnice - njezin put obilježen je transformacijama i skandalima. Posljednji u nizu, bizarna i potpuno lažna vijest o njezinoj romansi s glumcem Rowanom Atkinsonom, poznatijim kao Mr. Bean, ponovno ju je vratio u središte medijske pozornosti, ali i otvorio raspravu o moći dezinformacija u doba umjetne inteligencije.