FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VRUĆA ZVIJEZDA /

On je najveći zavodnik hrvatske rukometne reprezentacije? Prosudite sami...

On je najveći zavodnik hrvatske rukometne reprezentacije? Prosudite sami...
Foto:
Filip Glavaš rođen je šestog svibnja 1997. godine u Rijeci, gdje je i započeo svoj rukometni put.
1 /20
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

On je diplomirani inženjer strojarstva i brodogradnje, zaljubljenik u Beatlese i knjige, a ujedno i jedno od najubojitijih desnih krila koje je hrvatska rukometna reprezentacija imala posljednjih godina. Filip Glavaš, skromni mladić iz Rijeke, preko noći je postao ne samo ključni igrač Kauboja, već i medijska zvijezda čiji privatni život intrigira javnost, a prepoznatljivi brkovi su postali njegov zaštitni znak.

Nakon osvajanja svjetskog srebra 2025. godine, gdje je bio jedan od nositelja igre, njegova je popularnost eksplodirala. Ženski dio publike proglasio ga je seks-simbolom. Ipak, Glavaš je ostao čvrsto na zemlji, fokusiran na rukomet i život koji se odvija daleko od svjetala reflektora.

23.1.2026.
17:38
Hot.hr
Pixsell
Hrvatska Rukometna ReprezentacijaVrijeme Je Za RukometRukometFilip GlavašRukometno Prvenstvo
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
VRUĆA ZVIJEZDA /
On je najveći zavodnik hrvatske rukometne reprezentacije? Prosudite sami...