On je najveći zavodnik hrvatske rukometne reprezentacije? Prosudite sami...

On je diplomirani inženjer strojarstva i brodogradnje, zaljubljenik u Beatlese i knjige, a ujedno i jedno od najubojitijih desnih krila koje je hrvatska rukometna reprezentacija imala posljednjih godina. Filip Glavaš, skromni mladić iz Rijeke, preko noći je postao ne samo ključni igrač Kauboja, već i medijska zvijezda čiji privatni život intrigira javnost, a prepoznatljivi brkovi su postali njegov zaštitni znak.

Nakon osvajanja svjetskog srebra 2025. godine, gdje je bio jedan od nositelja igre, njegova je popularnost eksplodirala. Ženski dio publike proglasio ga je seks-simbolom. Ipak, Glavaš je ostao čvrsto na zemlji, fokusiran na rukomet i život koji se odvija daleko od svjetala reflektora.