Ili je nemir ili je strast: Dugo će se još pričati o onom što se događalo u Malmö Areni

Hrvatska rukometna reprezentacija drugi je krug Europskog prvenstva u petak otvorila iznimno važnom pobjedom protiv Islanda 30-29 (19-15), čime je ostala u borbi za plasman u polufinale. Nakon poraza od Švedske u srijedu (25-33), Hrvatska se ovom pobjedom vratila na pobjednički kolosijek. Atmosfera u u Malmö Areni bila je luda. Hrvatski navijači stvorili su domaću atmosferu svojim rukometašima. Vladalo je pravo hrvatsko, dobro poznato, kockasto ludilo. Simbioza između rukometaša i navijača na tribinama je bila jedinstvena. Energija s tribina nosila je Sigurdssonove izabranike, a nakon završetka utakmice hrvatski rukometaši, Sigurdsson i članovi stručnog stožera, proslavili su veliku pobjedu s navijačima.

Što je bilo ključno u velikoj hrvatskoj pobjedi u Malmö Areni? Zlatko Horvat za portal Net.hr analizira igru naših rukometaša.

Na kraju utakmice sve se pretvorilo u emotivni spektakl u kojem je svaka sekunda nosila težinu, a tribine su bile jednako važne kao i parket. Hrvatska je u dramatičnoj završnici slavila, no rezultat je samo dio priče. Crveno-bijele kockice preplavile su Malmö Arenu, a hrvatski navijači stvorili su atmosferu koja je nosila reprezentaciju od prve do posljednje minute. Pjesma, bubnjevi i neprestana podrška nisu jenjavali ni u najtežim trenucima, kada se lomila utakmica.

Na terenu – emocija, strast i borba za svaki milimetar. Hrvatski rukometaši igrali su srcem, bacali se za svaku loptu i jasno pokazali koliko im ovaj dres znači. Svaki gol bio je popraćen erupcijom oduševljenja na tribinama, a svaka obrana dočekana kao pogodak.

Bila je to večer u kojoj su se igrači i navijači stopili u jedno, večer koja podsjeća zašto je hrvatski rukomet više od sporta. Malmö Arena bila je daleko od Švedske, barem na tih 60 minuta.

