Legendarni rukometaš: 'Pokazali smo bitnu stvar koja nam je nedostajala'

Nakon važne pobjede protiv Islanda 30-29, koja je Hrvatsku ostavila u igri za polufinale Europskog rukometnog prvenstva, stručni komentar za Net.hr nudi legendarni rukometaš Zlatko Horvat. Bivše desno krilo reprezentacije analizira ključne elemente koji su rukometašima Dagura Sigurdssona donijeli trijumf, ali i upozorava na izazove koji tek slijede, počevši s idućim protivnikom, neugodnom Švicarskom koja je remizirala s Mađarskom 29-29, u utakmici u kojoj su u drugom dijelu imali +7, ali su im Mađari napravili 6-0 seriju, nakon toga i izjednačili, te došli u priliku za pobjedu.

Ključ je bio u glavi: 'To je ono što je falilo protiv Švedske'

Od samog početka razgovora, Horvat je naglasio jedan, po njemu, presudan faktor uspjeha protiv Islanđana: mentalnu snagu. Upravo je taj segment igre bio najveći problem u porazu od Švedske, a sada se pokazao kao najveća vrlina.

"To je ono što sam i prije u nekim intervjuima govorio, ta mentalna jačina je jako bitna. I tu su je pokazali", započeo je Horvat, dodavši:

"To je ono što je falilo, recimo, u utakmici sa Švedskom. Da su tada ostali malo mentalno jači i da su bili skoncentrirani, onda bi to puno, puno bolje izgledalo. Sada se vidjelo koliko su bili fokusirani, odradili su sve zadatke o kojima su se dogovorili."

Prema njegovim riječima, za razliku od dvoboja s domaćinom prvenstva, protiv Islanda i Nizozemske igrači su "bili u glavama unutra", što je rezultiralo sigurnom i kontroliranom igrom od prve do posljednje minute.

Junak iz drugog plana

Iako je cijela momčad odigrala na visokoj razini, Horvat je posebno istaknuo jednog igrača. Mateo Maras proglašen je najboljim igračem utakmice, a sa sedam postignutih golova bio je i najbolji strijelac. Njegov doprinos bio je golem, pogotovo jer je do sada na turniru imao manju minutažu.

"To je jedna super stvar da smo ga mogli imati. Tek u četvrtoj utakmici smo ga ovako pokazali. Vidjelo se koliko nam je bio bitan i na prošlom prvenstvu, gdje je rastao i bio na jako dobrom nivou", analizirao je Horvat. Zanimljivo, Maraš je utakmicu započeo pogotkom, ali i brzim isključenjem.

"Odmah je napravio isključenje, ali poslije se stabilizirao i to je to", zaključio je Horvat, pohvalivši njegovu sposobnost da se nakon pogreške vrati još jači.

Foto: Slavko Midzor/pixsell

Smije li se Hrvatska nadati polufinalu?

Pobjeda nad Islandom širom je otvorila vrata borbe za medalje, a na pitanje može li ovakva Hrvatska do polufinala, Horvat je odgovorio potvrdno, ali uz jasan uvjet.

"Vjerujem da može i da se imamo pravo nadati. Nadam se da će sada držati ovaj nivo", rekao je, istaknuvši da više nema prostora za pogreške. "Samo ne smijemo si dopustiti nekakav kiks u smislu igre. Mogli smo mi igrati dobro i izgubiti od Švedske, što ne bi bilo ništa strašno, ipak su oni domaćini. Ali falilo je da protiv njih pokažemo ovakav način, ovakvu psihičku snagu."

Kritike poznatog analitičara i opasna Švicarska pred vratima

U razgovoru se Horvat osvrnuo i na prognoze poznatog danskog rukometnog analitičara Rasmusa Boysena, koji je uoči turnira otpisao Hrvatsku, prvo tvrdeći da neće proći ni skupinu, a potom da neće doći do polufinala.

"Ako se upuštaš u prognozu reprezentacije koja je bila srebrna prošle godine i kojoj se roster toliko promijenio, moraš biti oprezan u tim stvarima", komentirao je Horvat, sugerirajući da je Boysen možda podcijenio momčadski duh i kvalitetu hrvatskih igrača neovisno o njihovim ulogama u klubovima.

Za kraj, najavio je sljedeći dvoboj protiv Švicarske, reprezentacije koju nipošto ne treba shvatiti olako. "To će biti naporna utakmica. Švicarska igra dosta dobar turnir. Mislim da im je najveća zvijezda trener. Oni će htjeti pomrsiti račune", upozorava Horvat. Ključ uspjeha vidi u zadržavanju pristupa iz posljednje dvije utakmice. "Vjerujem da ćemo se dobro psihički spremiti, da uđemo u utakmicu kako spada i da je držimo pod našom kontrolom. Način na koji smo odigrali protiv Nizozemske i Islanda je putokaz kako trebamo igrati dalje", zaključio je Zlatko Zlaja Horvat.

