Dinamo je jučer zagolicao maštu navijača, a danas otkrio što je to 'dosad neviđeno'

Nakon što je jučer Dinamo "zapalio" internet i razgalio maštu svojih navijača misterioznom objavom, danas je otkrio o čemu je riječ. Naime, većina navijača bila je djelomično u pravu, ali ne u potpunosti. Plavi su objavili kako je u procesu izrada novog dresa, ali ne petog, već četvrtog za sljedeću sezonu.

Nakon što je ove sezone Dinamo po prvi put dobio četvrti dres, Plavi će taj trend nastaviti i sljedeće sezone uz jednu bitnu stavku – dres će biti dizajniran od strane navijača.

Dinamo je objavio natječaj u kojem poziva navijače da dostave do tri dizajna, a najbolji će Dion Drena Beljo, Josip Mišić, Arber Hoxha i društvo nositi od sljedeće sezone.

"Dinamo nikada nije bio samo klub. Dinamo je zvuk zagrebačkih ulica, energija tribine i emocija koja se prenosi generacijama. Kroz povijest, naše su boje branili vizionari na terenu, a sada tražimo vizionara koji će nas definirati – tebe. Vrijeme je da otvorimo vrata onima koji nas najbolje poznaju. Odlučili smo srušiti barijere i slušati isključivo glas ulice, glas tribine. Vjerujemo da se najljepše priče o Dinamu ne pišu samo u uredima, već na sjevernoj tribini, u kvartovskim kafićima i na školskim igralištima. Želimo vidjeti Dinamo tvojim očima. Tražimo različitost, tražimo hrabre poteze kistom i svježe poglede koji spajaju klupsku tradiciju s modernim Zagrebom. Ovo je prvi put da ti dajemo “prazno platno” najsvetije plave opreme.

Nije važno jesi li profesionalni dizajner ili samo netko tko od malih nogu crta grb po školskim bilježnicama. Bitna je ideja. Bitna je emocija. Bitna je tvoja vizija koja će postati naša nova svetinja. Skini predložak, oslobodi kreativnost jer ti dizajniraš povijest. Četvrti dres čeka tvoj potpis," stoji u objavi Dinama.

Ovo je svakako novitet u hrvatskom nogometu, iako je bilo sličnih akcija. Sam Dinamo dopuštao je svojim navijačima da biraju boju gostujućeg dresa, dok je Hajduk svojim navijačima prodavao njihovo ime na dresu, no ovo je ipak nešto drugo.

