Što se to sprema? /

Dinamo objavom na društvenim mrežama 'zapalio' internet

Dinamo objavom na društvenim mrežama 'zapalio' internet
Foto: Igor Kralj/pixsell

Neki pišu da je riječ o novom pojačanju, produženju ugovora ili novom dresu. Posljednja varijanta čini se najrealnijom, a ako se to dogodi, bio bi to peti dres Dinama ove sezone.

12.2.2026.
19:23
Sportski.net
Igor Kralj/pixsell
Prvoplasirana momčad hrvatskog prvenstva jednom je objavom zagolicala maštu svojih navijača. Naime, Dinamo je točno u 19 sati objavio video na svim svojim društvenim mrežama u kojem se vidi silueta dresa na kojem su projektirane scene iz igre. Uz video su iz 'plavog tabora' napisali samo: "Nešto... još neviđeno. Sutra."

To je potaknulo rasprave o tome što bi to moglo biti, pa tako neki pišu da je riječ o novom pojačanju, produženju ugovora ili novom dresu. Posljednja varijanta čini se najrealnijom, a ako se to dogodi, bio bi to peti dres Dinama ove sezone.

Prvi – plavi s tankim bijelim crtama, i drugi – svijetlo sivi – izbačeni su već početkom sezone, uskoro je stigao i treći – tamno plavi s kartom grada Zagreba, dok je četvrti bio omaž dinamovom Sjeveru i najvatrenijim navijačima. Upravo je taj četvrti povijesni, jer je to bio prvi put da Dinamo ima četiri dresa u jednoj sezoni. Hoće li sada "pojačati" taj rekord ili su za svoje navijače pripremili nešto drugo, vidjet ćemo sutra.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by GNK Dinamo (@gnkdinamo)

POGLEDAJTE VIDEO: Sredinom veljače će se znati kada će se Joško Gvardiol vratiti na teren

Dinamo
