Ljepotice, fanovi, oznake HOS-a i ZDS uoči Thompsonovog koncerta u Širokom Brijegu

Mnogi obožavatelji okupili su se oko Športske dvorane Pecara u Širokom Brijegu, gdje će Marko Perković Thompson (59) u petak i subotu održati koncert. Neki su stigli već u popodnevnim satima, a dio njih bio je omotan zastavama ili ih je raširio oko dvorane. Postavljeni su i štandovi na kojima se mogu kupiti majice i drugi rekviziti vezani uz koncert.

Na pojedinim zastavama i obilježjima koja su se mogla vidjeti među okupljenima pojavili su se i sporna obilježja, simboli i oznake HOS-a (Hrvatskih obrambenih snaga) te pozdrav "Za dom spremni”.