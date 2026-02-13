FREEMAIL
POGLEDAJTE ATMOSFERU /

Ljepotice, fanovi, oznake HOS-a i ZDS uoči Thompsonovog koncerta u Širokom Brijegu

Ljepotice, fanovi, oznake HOS-a i ZDS uoči Thompsonovog koncerta u Širokom Brijegu
Foto: Denis Kapetanovic/pixsell
Mnogi obožavatelji okupili su se oko Športske dvorane Pecara u Širokom Brijegu, gdje će Marko Perković Thompson (59) u petak i subotu održati koncert. Neki su stigli već u popodnevnim satima, a dio njih bio je omotan zastavama ili ih je raširio oko dvorane. Postavljeni su i štandovi na kojima se mogu kupiti majice i drugi rekviziti vezani uz koncert.

Na pojedinim zastavama i obilježjima koja su se mogla vidjeti među okupljenima pojavili su se i sporna obilježja, simboli i oznake HOS-a (Hrvatskih obrambenih snaga) te pozdrav "Za dom spremni”.

13.2.2026.
19:29
Hot.hr
Denis Kapetanovic/pixsell
Marko Perković ThompsonMarko Perković Thompson Koncertširoki BrijegZa Dom Spremni
