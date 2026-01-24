FREEMAIL
PRAZNIK ZA OČI /

Oduševila je prolaznike svojom rozom bundom! Pogledajte šarene kombinacije sa riječke šetnice

Oduševila je prolaznike svojom rozom bundom! Pogledajte šarene kombinacije sa riječke šetnice
Foto: R.z.
1 /24
U Rijeci vlada zimski šik! Riječanke i Riječani ovih dana šetaju gradom u fantastičnim kaputima i jaknama svih boja, materijala i krojeva.

To je posebno bilo vidljivo na Korzu – glavnoj riječkoj šetnici koja je ponovno izgledala kao modna pista na otvorenom. Pogledi prolaznika odmah su se zaustavljali na atraktivnim i pomno kombiniranim zimskim odjevnim komadima sugrađana.

Posebno su se isticali kaputi i jakne s neobičnim krojevima, luksuznim materijalima ili upečatljivim bojama, koji su privlačili pažnju – a naš fotoreporter Hrvoje Skočić nije propustio zabilježiti najbolje trenutke.

Tko se sve danas prošetao Korzom možete pogledati i na portalu riportal. 

24.1.2026.
11:21
Hot.hr
R.z.
Rijekašetnja
Oduševila je prolaznike svojom rozom bundom! Pogledajte šarene kombinacije sa riječke šetnice