ALARMANTNO!

Opasno za zdravlje u hrvatskom susjedstvu, grad je u crvenom: 'Posljedice mogu biti ozbiljne!'

Opasno za zdravlje u hrvatskom susjedstvu, grad je u crvenom: 'Posljedice mogu biti ozbiljne!'
Foto: Dejan Rakita/pixsell/pixsell
1 /15
Zrak nad Banjom Lukom danas je dosegnuo razinu koja se s razlogom naziva – opasnom po zdravlje. Prema podacima objavljenima na stranici Zrak.ekoakcija, indeks kvalitete zraka popeo se na 341, što Banju Luku svrstava na drugo mjesto najzagađenijih gradova, odmah iza Visokog, gdje je izmjeren alarmantni indeks od 486.

Situacija se naglo pogoršala u odnosu na prethodne dane. Još jučer, s indeksom od 264, Banja Luka je bila u kategoriji vrlo nezdravog zraka i nalazila se na osmom mjestu ljestvice zagađenja. 

Indeks iznad 300 označava izravnu prijetnju zdravlju svih građana, ne samo osjetljivih skupina. Ulice su obavijene sivom izmaglicom, vidljivost je smanjena, a miris smoga osjeća se u svakom dijelu grada. Stručnjaci upozoravaju da boravak na otvorenom u ovakvim uvjetima može imati ozbiljne posljedice.

24.1.2026.
15:44
danas.hr
Dejan Rakita/pixsell/pixsell
Banja LukaZagađen ZrakBihKvaliteta ZrakaZrak
