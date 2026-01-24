FREEMAIL
SUBOTNJI RITAM /

Smeđi kaput kojeg nitko nije mogao ignorirati: Pogledajte tko je sve ukrasio čakovečku špicu

Smeđi kaput kojeg nitko nije mogao ignorirati: Pogledajte tko je sve ukrasio čakovečku špicu
Foto: Sven TomaŠiĆ
1 /24
Iako su temperature već tjednima oko ili ispod nule, čakovečka špica i dalje privlači građane željne kratke šetnje, jutarnje kave i susreta s prijateljima. Subotnje prijepodne u centru grada mnogima je poslužilo za obaviti sitne obaveze ili jednostavno uživati u kratkom izlasku na svjež zimski zrak.

Modne kombinacije bile su u potpunosti prilagođene hladnoći – topli kaputi, zimske jakne, kape, šalovi i rukavice dominirali su špicom, dok je udobnost nadjačala modne eksperimente. Unatoč minusu i tmurnom vremenu, kratki razgovori, osmijesi prolaznika i ritual ispijanja kave pokazali su kako čakovečka špica zimi i dalje čuva svoj šarm i gradski duh.

Pogledajte tko se sve danas prošetao špicom i kako Čakovec izgleda u zimskom izdanju u našoj galeriji fotografija i na portalu emedjimurje.

24.1.2026.
12:51
Hot.hr
Sven TomaŠiĆ
čakovecšpica
Smeđi kaput kojeg nitko nije mogao ignorirati: Pogledajte tko je sve ukrasio čakovečku špicu