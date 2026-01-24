FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ODUZIMAJU DAH! /

Margot Robbie, Selma Hayek... Ovo su najzgodnije glumice, neke će promijeniti pojam privlačnosti!

Margot Robbie, Selma Hayek... Ovo su najzgodnije glumice, neke će promijeniti pojam privlačnosti!
Foto: Profimedia
Margot Robbie Neprikosnovena kraljica Hollywooda, Margot Robbie, i u 2025. godini čvrsto drži prvo mjesto. Njezin status nije poljuljan ni nakon globalnog fenomena filma Barbie; dapače, učvrstio ju je kao najplaćeniju i jednu od najutjecajnijih glumica današnjice.
1 /30
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U svijetu u kojem se ideali ljepote neprestano mijenjaju, neke zvijezde ipak uspijevaju zadržati status bezvremenskih ikona. Godina 2025. potvrdila je dominaciju poznatih holivudskih lica, ali i na globalnu scenu izbacila nova imena koja redefiniraju pojam privlačnosti. Liste najzgodnijih glumica, koje se formiraju na temelju glasova publike, popularnosti na platformama poput IMDb-a i Rankera. U nastavku galerije otkrijte tko je osvojio srca gledatelja diljem svijeta. 

 

24.1.2026.
19:13
Hot.hr
Profimedia
GlumiceHollywoodFilmoviSelma HayekSydney SweeneyMargot Robbie
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ODUZIMAJU DAH! /
Margot Robbie, Selma Hayek... Ovo su najzgodnije glumice, neke će promijeniti pojam privlačnosti!