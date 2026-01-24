Prekrasne Zadranke zapalile špicu, ali svi su ipak gledali u tipa bez majice

Za razliku od prošle subote, danas vrijeme nije poslužilo Zadrane. Kiša i vjetar neke su zadržali u kućama, ali oni drugi su pokazali da subotnji đir i špica idu dalje unatoč lošem vremenu. Dok su lijepo odjevene Zadranke šetale i guštale u vikendu, pored njih je centrom trčao fit Zadranin guste sijede brade bez majice. Njega očito ni siječanjsko vrijeme ni padaline nisu zaustavile u održavanju novogodišnjih odluka. Sve fotografije s potpisom Bojana Bogdanića i eZadar portala pogledajte u nastavku.