Kao da je ratna zona: Eskalirali prosvjedi u Minneapolisu, pogledajte prizore kaosa

Prema riječima načelnika policije, danas je u Minneapolisu muškarac upucan i ubijen u pucnjavi u kojoj su sudjelovali federalni agenti.

Ministarstvo domovinske sigurnosti kaže da je muškarac bio naoružan, iako zasad nije jasno što je prethodilo pucnjavi niti je li držao oružje u trenutku kad je pogođen, piše CNN.

Nakon što se oko mjesta pucnjave okupila velika skupina ljudi i počela ljutito vikati na agente, redarstvene snage upotrijebile su mjere kontrole mase.

Treća pucnjava

Ovo je treća zabilježena pucnjava u Minneapolisu ovog mjeseca u kojoj su sudjelovali federalni agenti, uključujući i visoko medijski popraćeni slučaj Renee Nicole Good, te se događa usred višednevnih nemira povezanim s oštrim imigracijskim politikama administracije Donalda Trumpa.

Guverner Minnesote Tim Walz nazvao je izvještaje o pucnjavi "mučnima" i zatražio od predsjednika Trumpa da povuče savezne agente iz Minneapolisa.

"Izbacite ICE iz naše savezne države ODMAH", napisala je senatorica Amy Klobuchar.