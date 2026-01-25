Zagrepčanin s neodoljivim osmijehom zaludio je djevojke: U galeriji pogledajte i zašto

Simpatičnog Karla Godeca (26) uskoro ćemo gledati u novoj sezoni popularnog RTL-ovog showa Gospodin Savršeni. Profesionalni rukometaš s 20 godina iskustva u sportu - oblikovao je svoj karakter kroz disciplinu, ritam i odlučnost, što primjenjuje i u ljubavi. Osim sporta, Karlo je poduzetnik i vlasnik firme koja se bavi odjećom. U show ulazi s otvorenim srcem, tražeći iskrenu vezu s partnericom koja dijeli njegove obiteljske vrijednosti.

Novu sezonu Gospodina Savršenog pogledajte od 26. siječnja na platformi Voyo i uskoro na RTL-u.