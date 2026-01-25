Nikada veća konkurencija: Upoznajte kandidatkinje pete sezone 'Gospodina Savršenog'

Najromantičniji televizijski format vraća se s novom dozom šarma, elegancije i seksepila! U novoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni' gledatelje očekuju dva nova lica - Karlo i Petar, muškarci koji na prvi pogled osvajaju izgledom, a na drugi karakterom.

Za njihovu ljubav i naklonost borit će se 24 djevojke koje su odlučne u namjeri da baš one budu u konačnici odabranice Gospode Savršenih, a da Petru i Karlu nimalo neće biti lako, svjedoči i galerija ljepotica koje uskoro gledamo u petoj sezoni omiljenog showa.

Nova sezona 'Gospodina Savršenog' prepuna strasti, emocija i neočekivanih obrata s prikazivanjem na platformi Voyo kreće 26. siječnja, a uskoro na RTL-u.