freemail
Nikada veća konkurencija: Upoznajte kandidatkinje pete sezone 'Gospodina Savršenog'

Foto: Rtl, Gospodin Savršeni
Jelena M.
1 /24
Najromantičniji televizijski format vraća se s novom dozom šarma, elegancije i seksepila! U novoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni' gledatelje očekuju dva nova lica - Karlo i Petar, muškarci koji na prvi pogled osvajaju izgledom, a na drugi karakterom.

Za njihovu ljubav i naklonost borit će se 24 djevojke koje su odlučne u namjeri da baš one budu u konačnici odabranice Gospode Savršenih, a da Petru i Karlu nimalo neće biti lako, svjedoči i galerija ljepotica koje uskoro gledamo u petoj sezoni omiljenog showa. 

Nova sezona 'Gospodina Savršenog' prepuna strasti, emocija i neočekivanih obrata s prikazivanjem na platformi Voyo kreće 26. siječnja, a uskoro na RTL-u. 

 

 

25.1.2026.
8:11
Hot.hr
Rtl/kolaž
Gospodin SavršeniGospodin Savršeni 2026RtlVoyo
