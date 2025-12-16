UFC prvak šokirao javnost: 'Ona me ucjenjuje, prijeti i lažno optužuje za obiteljsko nasilje'

Ilia Topuria otvorio je vrata svog privatnog života i progovorio o osobnim problemima koji su ga prisilili da uzme pauzu od borbi u prvoj polovici 2026. godine.

UFC prvak u lakoj kategoriji (do 70kg) šokirao je javnost tvrdnjama o svojoj supruzi Giorgini Uzcategui Badell.

Razvodi se od Giorgine

Već nekoliko mjeseci izvještaji govore o razvodu Topurije od njegove supruge Giorgine Uzcategui Badell, koja je ujedno i majka njegove dvoje djece. Uz te izvještaje, pojavile su se glasine da razvod postaje sve teži, s velikim novcem i starateljstvom na kocki. Krajem studenog Topuria je najavio da neće moći nastupati nekoliko mjeseci dok traje "težak trenutak u njegovom privatnom životu“.

NEW: Ilia Topuria suggests he’s being extorted with “false allegations of domestic abuse” and has submitted evidence of this to legal authorities. He does not specify who is doing the alleged extorting. pic.twitter.com/nYVYAdErQn — Luke Thomas🏋️‍♀️ (@lthomasnews) December 15, 2025

Sada je odlučio podijeliti s javnošću koliko loša situacija zaista jest.

"U posljednjih nekoliko mjeseci bio sam izložen velikom i neprihvatljivom pritisku“, napisao je Topuria na Instagramu...

"Uključujući prijetnje da će biti objavljene lažne optužbe za obiteljsko nasilje, ukoliko se ne ispune financijski zahtjevi. Ove optužbe su potpuno neutemeljene. Istina nije stvar mišljenja, ona je stvar dokaza. Svi relevantni dokazi pažljivo su sačuvani i dokumentirani, uključujući audio snimke, pisanu komunikaciju, svjedočenja i video materijale. Ti dokazi su predani odgovarajućim pravosudnim tijelima kako bi se poduzeli zakonski koraci protiv pokušaja iznude, falsificiranja dokaza, nezakonite uporabe sredstava i osobne imovine, te brojnih prijetnji. Moja početna odluka da šutim bila je isključivo radi zaštite moje djece, koja su najvažniji dio mog života“, tvrdi Ilia Topuria.

'Šutnja nije opcija u ovoj situaciji'

"Međutim, shvatio sam da šutnja, u ovim okolnostima, ne štiti istinu. Ona dopušta da lažne narative preuzmu vlast. Mnogi su se ljudi našli u sličnim situacijama, i iznova i iznova pravosudni sustav je na kraju razjasnio činjenice. Danas nastupam ne samo za svoju obitelj i sebe, već i da pokažem da nitko ne bi trebao biti prisiljen popustiti pred prijetnjama, manipulacijama ili strahom.“

Ilia Topuria je naveo:

"Oni koji me poznaju mogu posvjedočiti da nikada nisam bio uključen u nasilje bilo koje vrste, te da je moj život i karijera uvijek vođena disciplinom, poštovanjem i integritetom“, napisao je. „Imam potpuno povjerenje u pravosudni proces i dopustit ću pravnom sustavu da na temelju dokaza donese zaključke. Iz poštovanja prema svojoj djeci i tekućim pravnim postupcima, neću davati daljnje javne izjave. Molim da se izbjegava nagađanje i da se poštuje privatnost moje obitelji tijekom ovog osjetljivog razdoblja."

Dok Topuria iznosi izravne i teške optužbe, strana Giorgine Uzcategui Badell predstavljena je znatno suptilnije, uglavnom kroz njezine aktivnosti na društvenim mrežama koje su i pokrenule cijelu priču. Drama je započela još u listopadu 2025., kada su obožavatelji oštrog oka primijetili da je par uklonio zajedničke fotografije sa svojih profila, a Giorgina je prestala pratiti Iliju na Instagramu.

Zagonetni biblijski stih

Ubrzo nakon toga, objavila je zagonetan biblijski stih koji su mnogi protumačili kao izravnu poruku upućenu suprugu:

"Sva skrivena istina uvijek izlazi na vidjelo." Stih koji je podijelila spominjao je "zle ljude" koji se "opiru istini" i "varaju druge", stvarajući narativ o izdaji i razočaranju. To je potaknulo lavinu glasina o "trećim osobama" i Topurijinoj nevjeri. Dodatno ulje na vatru dolila je činjenica da je Giorgina navodno lajkala objavu s porukom: "Udaj se za muškarca koji se obraća Bogu kada ima problema, a ne drugim ženama." Iako nikada nije izravno optužila Topuriju za preljub, njezine suptilne poruke stvorile su snažan protunarativ onome što je borac kasnije iznio, sugerirajući da u njihovom odnosu postoje dublji problemi koji su doveli do kraha.

Karijera na čekanju i pravna bitka za budućnost

Ova osobna drama ima izravne i vrlo ozbiljne posljedice na Topurijinu profesionalnu karijeru. Prvak je potvrdio da se neće boriti u prvoj polovici 2026. godine, ostavljajući laku kategoriju, jednu od najatraktivnijih u UFC-u, bez svog vladara. Njegov posljednji nastup bio je u lipnju 2025., kada je spektakularnim nokautom u prvoj rundi pobijedio Charlesa Oliveiru i osvojio upražnjeni naslov prvaka, javlja Yahoo Sport.

Zbog njegove neaktivnosti, promocija je bila primorana organizirati borbu za privremeni pojas. Tako će se 24. siječnja 2026. na priredbi UFC 324 za status privremenog prvaka i priliku da se u budućnosti bore s Topurijom sučeliti Justin Gaethje i Paddy Pimblett. Pobjednik bi trebao dočekati "El Matadora" kasnije tijekom godine, no kada će to točno biti, ostaje velika nepoznanica. Pravne bitke, osobito one koje uključuju optužbe za iznudu, borbu za skrbništvo nad dvoje male djece (sinom Hugom rođenim 2019. i kćeri Giorginitom rođenom 2024.) te podjelu značajne imovine, mogu se otegnuti mjesecima, pa čak i godinama. Budućnost njegove karijere, kako prenosi i španjolska Marca, uvelike ovisi o brzini i ishodu sudskog procesa.

Ozbiljna sudska drama

Dok pravni timovi pripremaju svoje strategije, priča o raspadu braka Ilije Topurije i Giorgine Uzcategui Badell prerasla je iz trača u ozbiljnu sudsku dramu. S jedne strane stoje izravne optužbe o ucjeni i kriminalnim radnjama, a s druge suptilne poruke o izdaji i skrivenim istinama. Svijet mješovitih borilačkih vještina s nestrpljenjem čeka rasplet, nadajući se da najteža borba u karijeri Ilije Topurije, ona koja se ne odvija u oktogonu već u sudnici, neće trajno zasjeniti njegov neosporni talent. Do konačne sudske odluke, istina ostaje zarobljena između dvije suprotstavljene priče.

