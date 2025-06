Ona je dokaz da iza svakog uspješnog muškarca stoji uspješna žena: 'Bog mi ju je poslao'

Lipanj je uvijek rezeviran za jake UFC evente. Nakon UFC 316 eventa kojeg su predvodili Merab Dvališvili i Sean O‘Malley, noćas po hrvatskom vremenu na rasporedu je UFC 317 u T-Mobile Areni u Las Vegasu. Ilia Topuria, španjolsko-gruzijski borac rođen u Njemačkoj, bori se protiv opasnog Charlesa Oliveire.

Nakon što je izdominirao perolakom kategorijom i pokazao kako je dobar borac, Topuria je jasno odlučio kako je njegov posaso u toj kategoriji završen, te je krenuo po novo ispisivanje povijesti. Ilia želi postati deseti borac koji je pod okriljem UFC-a osvajao pojas u dvije različite težinske kategorije. Otisnuo se u laku kategoriju, nadao se meču protiv strašnog borca Islama Mahačeva, ali Islam je napustio laku kategoriju u želji da osvoji pojas u velteru. Topuria je morao dobiti novog protivnika i odabir je pao na Olivieru. Uz Iliju će u Las Vegasu biti i njegova bolja polovica - zanosna Giorgina Uzcategui Badell, žena koja je puno više od partnerice slavnog borca. Ona je često u prvom planu ispred svog slavnog supruga.

Giorgina Uzcategui Badell je tiha, ali i nevjerojatno snažna sila u pozadini njegova uspjeha i dokaz da iza svakog uspješnog muškarca stoji uspješna žena. Ona je uspješna poduzetnica, majka njihovo dvoje djece i, kako sam Topuria kaže, "jedan od najvećih darova koje mu je Bog dao".

Iako par svoj privatni život vješto čuva od javnosti, detalji koji su poznati otkrivaju priču o partnerstvu temeljenom na ljubavi, ambiciji i bezuvjetnoj podršci. Na Instagramu Giorgina Uzcategui Badell i Ilia često objavljuju zajedničke fotografije na kojima se može vidjeti koliko se vole. Ljubav im je putem društvenih mreža itekako opipljiva.

Od Venezuele do vrha poslovnog svijeta

Giorgina Uzcategui Badell htjela je izgraditi svoj životni put i u tome je uspjela. Strani mediji o njoj pišu kako je Giorgina Uzcategui Badell impresivna poslovna žena s izgrađenom karijerom. Iako se o njezinom ranom životu ne zna mnogo, poznato je da je porijeklom iz Venezuele, a američki mediji pišu da ima i talijanske korijene. Svoj obrazovni i profesionalni put gradila je u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je stekla temelje za buduće uspjehe.

Njezino akademsko putovanje započelo je na Miami Dade Collegeu, gdje je od 2015. do 2016. godine stekla diplomu iz poslovne administracije i marketinga. Obrazovanje je nastavila na prestižnom Sveučilištu Suffolk u Bostonu, gdje je od 2016. do 2019. godine stekla još jednu diplomu iz poslovne administracije, s posebnim fokusom na poduzetništvo.

Svoje znanje odmah je primijenila u praksi. Njezin životopis otkriva bogato iskustvo u različitim sektorima. Radila je kao pripravnica u marketingu za tvrtke Alodiga i GMB Real Estate, a kasnije i kao stručnjakinja za prodaju i marketing u Sanclemente Group. Također se okušala u svijetu društvenih mreža kao marketing stručnjakinja i modna influencerica za brend Aurate New York. Godine 2020. njezina karijera dobiva novi zamah kada postaje licencirana agentica za nekretnine u poznatoj tvrtki Douglas Elliman Real Estate.

Vrhunac njezine poslovne karijere je osnivanje vlastite tvrtke, "Future & Energy". Kao izvršna direktorica (CEO), Giorgina vodi kompaniju koja se bavi pružanjem održivih energetskih rješenja, s ciljem poboljšanja društvenih praksi i promicanja ekološki prihvatljivijeg načina života. Njezina tvrtka posluje u čak 28 od 50 američkih saveznih država, što svjedoči o njezinoj poslovnoj viziji i sposobnosti.

Ljubavna priča započela za večerom

Unatoč slavi i pritisku javnosti, Ilia i Giorgina uspjeli su sačuvati intimu svoje veze. Njihova priča nije započela pod svjetlima reflektora, već, kako je sam Topuria otkrio, za jednom večerom. Taj susret brzo se pretvorio u sudbonosnu vezu koja je promijenila život "El Matadora". Opisujući taj trenutak, Topuria je jednostavno rekao:

"To je jedan od najvećih darova koje mi je Bog dao."

Par danas živi u Alicanteu u Španjolskoj i, iako rijetko govore o detaljima svoje veze, njihova ljubav vidljiva je kroz objave na društvenim mrežama. Giorgina, koju na Instagramu prati više od 680.000 ljudi, često dijeli trenutke njihove obiteljske idile, od zajedničkih odmora do emotivnih poruka podrške.

Njihova ljubav okrunjena je s dvoje djece. Godine 2019. dobili su sina Huga, a 2024. njihova se obitelj proširila dolaskom kćeri, čije ime još uvijek drže u privatnosti. Topurijina filozofija o roditeljstvu savršeno odražava ravnotežu koju unosi i u oktogon. Na pitanje o budućnosti svoga sina, odgovorio je: "Ako se želi boriti, podržat ću ga. Ako želi studirati, podržat ću ga. Ako ga to čini sretnim, nije me briga. Idi za tim, jer u ovom životu ljudi uvijek traže uspjeh. A što je za mene uspjeh? Uspjeh je kada si sretan sam sa sobom, to je to."

Stalno je uz Iliju

Giorginina uloga u Ilijinom životu nadilazi ulogu partnerice i majke; ona je njegov najčvršći oslonac i najvatreniji navijač. Redovito ga prati na treninzima i UFC događajima, a njezina prisutnost u publici, poput one na meču protiv Josha Emmetta, daje mu dodatnu snagu.

Njezine riječi često imaju veću težinu od bilo kojeg udarca u oktogonu. Nakon povijesne pobjede nokautom protiv Maxa Hollowaya na UFC-u 308, Giorgina je na Instagramu podijelila dirljivu poruku koja otkriva duboko razumijevanje žrtve koju njezin partner podnosi.

"Put do pobjede nije težak... on je SUPER težak. Ne odustajte unatoč tami, strahu, nepovoljnim i teškim situacijama koje se pojavljuju neposredno prije ostvarenja cilja", napisala je.

"Dan za danom u pustinji, gdje um mnogo puta kaže: 'odustani već, dosta je', i prevladati tu barijeru iznova i iznova... to je iznimno teško i za mnoge ljudski nemoguće." Nazvala je vjeru i otpornost "smrtonosnim oružjem" koje je Ilia koristio da nastavi dalje.

Sličnu poruku podrške uputila je i nakon premijere njegova dokumentarnog filma "Matador", gdje ga je nazvala suprugom, potvrđujući dubinu njihove veze. "Još jednom sam tako ponosna na tebe. Unatoč svim nedaćama, uspio si se držati svojih snova i dokazati da je sve dobro u životu s druge strane straha i zahtijeva ogromnu vjeru i djela. Suprug, otac moje djece, najbolji prijatelj i svjetski prvak. Volim te i ispunjava me srećom što rastemo zajedno."