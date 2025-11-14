'Tomašević' iznenadio okupljene u Donjem Dragonošcu: 'Ma, je li to stvarno on došao?'

U petak ujutro u organizaciji roditelja učenika Osnovne škole Donji Dragonožec održan je treći bojkot nastave i miran prosvjed. Učenici Područne škole Dragonožec već šestu godinu nastavu pohađaju u prostoru lokalnog DVD-a, koji smatraju neadekvatnim i bez osnovnih uvjeta, uključujući sportsku dvoranu.

Djeca u tom zagrebačkom naselju nikada nisu imala sat tjelesnog odgoja u propisanim uvjetima, a roditelji upozoravaju da su njihova djeca godinama u neravnopravnom položaju u odnosu na vršnjake u drugim zagrebačkim školama. Zbog toga su ponovno bojkotirali te održali i mirni prosvjed. Zanimljivo, ovaj prosvjed obilježila je i maketa Tomislava Tomaševića u prirodnoj veličini koji u rukama drži nacrtanu figu. Maketa je mnoge okupljene zbunila jer su mislili da se gradonačelnik pojavio na prosvjedu.

"Već šest godina djeca pohađaju školu u vatrogasnom domu, u neprihvatljivim uvjetima. Ovo je treći prosvjed koji organiziramo, nažalost, iz mjeseca u mjesec, a sve kako bi ljudima u Zagrebu, gradonačelniku i suradnicima dali do znanja da i ovdje postoji Grad Zagreb. Grad Zagreb nije samo centar, već i periferija. Ovdje se godinama ništa nije radilo, naša područna škola godinama stoji u ovom stanju. Jutros sam se iznenadio kada sam vidio sliku gradonačelnika Tomislava Tomaševića jer sam pomislio da je zapravo on, da ga mogu pitati u kojoj je fazi naš projekt. Nažalost, nije se pojavio", izjavio je mjesni vijećnik Stjepan Cerovski.

Pročelnik: Projekt napreduje

A dok roditelji u Donjem Dragonošcu i dalje prosvjeduju zbog kašnjenja izgradnje škole, pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Luka Juroš poručio je u petak da projekt napreduje te da se očekuje skoro izdavanje potrebnih dozvola.

Juroš je potvrdio da je Grad zaprimio informaciju o novom prosvjedu roditelja te istaknuo kako razumije zabrinutost stanovnika Dragonošca, ali i poručio da postupak izgradnje škole napreduje u zadanim procedurama.

"Građani uvijek imaju pravo na prosvjed o svim pitanjima koja smatraju važnima. Drago nam je da smo dobili sva potrebna odobrenja za izdavanje građevinske dozvole za školu", rekao je, dodajući kako su gradske službe tijekom posljednjih mjeseci intenzivirale aktivnosti na pripremi projekta.

'Čekamo još odgovarajuće odobrenje'

Pojasnio je da se radi o kompleksu koji obuhvaća školu i dom zdravlja, a cijeli objekt je pod konzervatorskom zaštitom, što je usporilo dio procesa.

"Čekamo još odgovarajuće odobrenje za dio koji se odnosi na dom zdravlja te očekujemo da će stići danas kroz iduća dva dana", rekao je.

Istaknuo je da nakon izdavanja obje građevinske dozvole slijedi izrada provedbene dokumentacije, troškovnika, a objava nabave za izvođače radova očekuje se u prvom kvartalu iduće godine.

