NEKADAŠNJI SRCOLOMAC /

Žene su ga obožavale, a danas ga je teško gledati: Zbog opake bolesti završio u kolicima

Žene su ga obožavale, a danas ga je teško gledati: Zbog opake bolesti završio u kolicima
Američki glumac Eric Dane (52) poznat po ulozi dr. Marka Sloana u kultnoj seriji ''Uvod u anatomiju'', danas vodi tešku životnu bitku. Njegova borba s amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS) promijenila je njegov izgled, a nedavne fotografije koje prikazuju glumca u invalidskim kolicima, iznenadile su javnost. U našoj galeriji pogledajte kako zavodnik iz serije ''Uvod u anatomiju'' izgleda danas. 

Početkom 2024. godine, Dane je primijetio slabost u desnoj ruci. U početku je to pripisivao umoru i pretjeranom korištenju mobitela, ali kako su tjedni prolazili, simptomi su se pogoršavali. Nakon mjeseci pretraga i posjeta specijalistima u travnju je stigla dijagnoza: ALS. Riječ je o rijetkoj i neizlječivoj bolesti motoričkih neurona koja progresivno slabi mišiće i dovodi do paralize.

14.11.2025.
15:26
Hot.hr
Profimedia
Eric DaneUvod U AnatomijuZdravstveno Stanje
