Djevojke prošetale uz kavu, a jedna dama istaknula je crvene detalje

Varaždin je, unatoč pravom zimskom ozračju, danas djelovao živahno: hladan zrak diktirao je tempo, ali sunčani intervali izmamili su građane na ulice i terase. Snijeg se zadržao uz rubove šetnica, a opći dojam bio je “hladno, ali izdržljivo”, idealno za kratku kavu u gradu i šetnju Korzom.

Jutro i prijepodne obilježili su niže temperature i zimska podloga, pa su se prolaznici dobro opremili – kape, šalovi i rukavice bili su gotovo neizostavni, a tople jakne prevladavale su gradskim prizorom. Kako je dan odmicao i sunce sve jače obasjavalo fasade, ulice su poprimile topliji vizualni ugođaj, pa su se uz masivnije jakne pojavile i nešto lakše modne kombinacije.