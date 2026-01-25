FREEMAIL
ŽIVAHNO U VARAŽDINU /

Djevojke prošetale uz kavu, a jedna dama istaknula je crvene detalje

Foto: Varaždinski.hr
Dominirale su praktične zimske kombinacije: dugi kaputi u neutralnim nijansama, puffer jakne te čizme s debljim potplatom, očito prilagođene hladnoći i mjestimice skliskim dijelovima uz snijeg.
1 /20
Varaždin je, unatoč pravom zimskom ozračju, danas djelovao živahno: hladan zrak diktirao je tempo, ali sunčani intervali izmamili su građane na ulice i terase. Snijeg se zadržao uz rubove šetnica, a opći dojam bio je “hladno, ali izdržljivo”, idealno za kratku kavu u gradu i šetnju Korzom.

Jutro i prijepodne obilježili su niže temperature i zimska podloga, pa su se prolaznici dobro opremili – kape, šalovi i rukavice bili su gotovo neizostavni, a tople jakne prevladavale su gradskim prizorom. Kako je dan odmicao i sunce sve jače obasjavalo fasade, ulice su poprimile topliji vizualni ugođaj, pa su se uz masivnije jakne pojavile i nešto lakše modne kombinacije. Sve fotografije pogledajte u galeriji portala Varaždinski.hr.

25.1.2026.
11:30
Hot.hr
Varaždinski.hr
VaraždinšpicaLijepe Djevojke
