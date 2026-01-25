FREEMAIL
ŠETNJA PO OSIJEKU /

Ukrala je svu pažnju svojom smeđom bundicom! Evo što su Osječani nosili ovog sunčanog vikenda

Ukrala je svu pažnju svojom smeđom bundicom! Evo što su Osječani nosili ovog sunčanog vikenda
Foto: Sib.hr
1 /17
Nakon niza vrlo hladnih dana, Osijek je u subotu dočekao sunčano jutro i nešto više temperature nego proteklog tjedna. Mještani su to iskoristili za šetnju gradom, obavljanje svakodnevnih poslova i susrete s dragim ljudima, uživajući u prvom pravom vikend ugođaju ovog mjeseca.

U galeriji donosimo fotografije Osječana kako uživaju u suncu, šetnjama gradskim ulicama i opuštenim trenucima provedenim u gradu. Galeriju pogledajte i na portalu sib.hr.

25.1.2026.
20:01
Sib.hr
