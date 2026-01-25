Ukrala je svu pažnju svojom smeđom bundicom! Evo što su Osječani nosili ovog sunčanog vikenda

Nakon niza vrlo hladnih dana, Osijek je u subotu dočekao sunčano jutro i nešto više temperature nego proteklog tjedna. Mještani su to iskoristili za šetnju gradom, obavljanje svakodnevnih poslova i susrete s dragim ljudima, uživajući u prvom pravom vikend ugođaju ovog mjeseca.

U galeriji donosimo fotografije Osječana kako uživaju u suncu, šetnjama gradskim ulicama i opuštenim trenucima provedenim u gradu. Galeriju pogledajte i na portalu sib.hr.