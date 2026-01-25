Pogledajte spektakl na tribinama: Navijači stvorili vatrenu atmosferu u Malmöu

Hrvatska muška rukometna reprezentacija večeras je u Malmöu igrala jednu od ključnih utakmica drugog kruga Europskog prvenstva protiv Švicarske, a na tribinama je – kao i uvijek – bila prava navijačka fešta. Dvorana je ispunjena crveno-bijelim bojama, zastavama i glasnim navijanjem, a hrvatski navijači pobrinuli su se za sjajnu atmosferu u trenucima kada se odlučuje sudbina turnira. Hrvatska reprezentacija pobijedila je Švicarsku 28-24. Pogledajte kako su izgledale tribine i emocije koje su obilježile ovu važnu večer.