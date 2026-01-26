Paralizirala ih snježna oluja! Nekoliko ljudi poginulo, strahuje se da će broj mrtvih rasti

Snijeg, susnježica i ledena kiša pogodili su gotovo 180 milijuna ljudi diljem Sjedinjenih Država, otkazane su stotine letova i nekoliko je ljudi poginulo. Nakon što je prošla jugom, oluja je nanijela oko 30 do 60 centimetara snijega od Washingtona preko New Yorka i Bostona te ostavila centimetre leda u drugim područjima.

Nekoliko ljudi je poginulo, a milijuni su još uvijek bez struje dok se područja bore s niskim temperaturama nakon što je pao snijeg i led.

New York, Chicago, New Jersey, Toronto i američka savezna država Connecticut, neki su od gradova koji prijavljuju probleme. Vlasti pozivaju ljude da nigdje ne idu ili ne voze osim ako ne moraju.

Meteorolog Nacionalne meteorološke službe Brian Hurley upozorio je:

"Opasnosti nisu prestale čak ni s prestankom oborina. Mnoga područja koja još uvijek imaju jak led, ledenu kišu, susnježicu i snijeg ostat će ispod nule tijekom radnog tjedna."

Postoji zabrinutost da bi se broj mrtvih mogao povećati jer će se temperature niske temperature zadržati još danima. Živa bi mogla pasti na izuzetno niske temperature - toliko niske da bi ozebline mogle nastupiti u roku od 10 minuta.

Promet je paraliziran, a iako su na fotografijama vidljive ralice, čini se da ne mogu toliko brzo čistiti koliko snijeg pada.